ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:54, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى

    استانا. KAZINFORM - كەزەڭنىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى وڭتۇستىك تسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى، سوعان بايلانىستى جاۋىن-شاشىندى اۋا رايى بولادى.

    ауа райы, қар, тұман
    Фото: Астана әкімдігі

    5- 6- اقپاندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسىپ، بوران سوعادى.

    سونداي-اق وڭتۇستىك-باتىس اۋا ماسسالارىنىڭ اسەرىنەن كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا °3 ايازدان °2 جىلىعا دەيىن، وڭتۇستىكتە °8- 17 جىلىعا دەيىن، وڭتۇستىك- شىعىستا °5- 15 جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى.

    تەك كەزەڭنىڭ سوڭىندا سولتۇستىك-باتىستان سۋىق اۋا ماسسالارىنىڭ ەنۋىنە بايلانىستى جاۋىن- شاشىن توقتاپ جانە اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەيدى.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
