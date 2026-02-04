12:54, 04 - اقپان 2026 | GMT +5
الداعى كۇندەرى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى
استانا. KAZINFORM - كەزەڭنىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى وڭتۇستىك تسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى، سوعان بايلانىستى جاۋىن-شاشىندى اۋا رايى بولادى.
5- 6- اقپاندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسىپ، بوران سوعادى.
سونداي-اق وڭتۇستىك-باتىس اۋا ماسسالارىنىڭ اسەرىنەن كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا °3 ايازدان °2 جىلىعا دەيىن، وڭتۇستىكتە °8- 17 جىلىعا دەيىن، وڭتۇستىك- شىعىستا °5- 15 جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى.
تەك كەزەڭنىڭ سوڭىندا سولتۇستىك-باتىستان سۋىق اۋا ماسسالارىنىڭ ەنۋىنە بايلانىستى جاۋىن- شاشىن توقتاپ جانە اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەيدى.