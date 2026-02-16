الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ سولتۇستىگىندە تەمپەراتۋرا تومەندەيدى.
الداعى ءۇش تاۋلىكتە ورال تاۋلارى ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان تسيكلون قازاقستان اۋماعى ارقىلى ءوتىپ، ونىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىن جاۋىپ، كوكتايعاق بولىپ، جەل كۇشەيىپ. بوران سوعادى.
الايدا 18-اقپاننان باستاپ تسيكلوننىڭ تىلىنا حەلسينكي ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان انتيتسيكلون تاراي باستايدى، بۇل ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە جانە جاۋىن-شاشىننىڭ بىرتىندەپ توقتاۋىنا اكەلەدى.
رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 18-23 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە، كەرىسىنشە، كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 15-20 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى. بۇل قارا تەڭىز ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان كەزەكتى تسيكلوننىڭ اسەرىمەن بايلانىستى بولادى.
ايتا كەتەلىك ءۇش وبلىستا كولىك قوزعالىسى قايتا جاندانعانى تۋرالى جازعان ەدىك.