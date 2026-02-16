ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:59, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ سولتۇستىگىندە تەمپەراتۋرا تومەندەيدى.

    погода, снег, ауа райы, дождь, потепление, қар, жанбыр, гололед, снег расстаял
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    الداعى ءۇش تاۋلىكتە ورال تاۋلارى ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان تسيكلون قازاقستان اۋماعى ارقىلى ءوتىپ، ونىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىن جاۋىپ، كوكتايعاق بولىپ، جەل كۇشەيىپ. بوران سوعادى.

    الايدا 18-اقپاننان باستاپ تسيكلوننىڭ تىلىنا حەلسينكي ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان انتيتسيكلون تاراي باستايدى، بۇل ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە جانە جاۋىن-شاشىننىڭ بىرتىندەپ توقتاۋىنا اكەلەدى.

    رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 18-23 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە، كەرىسىنشە، كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 15-20 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى. بۇل قارا تەڭىز ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان كەزەكتى تسيكلوننىڭ اسەرىمەن بايلانىستى بولادى.

    ايتا كەتەلىك ءۇش وبلىستا كولىك قوزعالىسى قايتا جاندانعانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
