الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 12، 13، 14-اقپانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى
قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە سولتۇستىك-باتىس انتيتسيكلونى اسەرىنەن جاۋىن-شاشىن جاۋمايدى. تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر، قار جاۋادى، كەي جەرلەردە قاتتى جاۋىن-شاشىن بولجانىپ وتىر.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى، ال وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا كوكتايعاق بولادى.
اۋا تەمپەراتۋراسى
ەلدىڭ باتىسىندا تۇندە 15-25 گرادۋس ايازدان 2-12 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 5-15 گرادۋس ايازدان 5 گرادۋس اياز - 5 گرادۋس جىلىعا دەيىن؛
سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك-باتىسىندا تۇندە 20-31 گرادۋس ايازدان 15-25 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 15-22 گرادۋس ايازدان 5-13 گرادۋس ايازعا دەيىن؛
ورتالىعىندا تۇندە 20-31 گرادۋس ايازدان 12-23 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 10-20 گرادۋس ايازدان 1-12 گرادۋس ايازعا دەيىن جىلىنادى.
رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 13-23 گرادۋس ايازدان 25-33 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.