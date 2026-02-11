ق ز
    22:43, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 12، 13، 14-اقپانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Синоптиктер 4 қаңтарға ауа райы болжамын ұсынды
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى

    قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە سولتۇستىك-باتىس انتيتسيكلونى اسەرىنەن جاۋىن-شاشىن جاۋمايدى. تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر، قار جاۋادى، كەي جەرلەردە قاتتى جاۋىن-شاشىن بولجانىپ وتىر.

    رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى، ال وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا كوكتايعاق بولادى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى

    ەلدىڭ باتىسىندا تۇندە 15-25 گرادۋس ايازدان 2-12 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 5-15 گرادۋس ايازدان 5 گرادۋس اياز - 5 گرادۋس جىلىعا دەيىن؛

    سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك-باتىسىندا تۇندە 20-31 گرادۋس ايازدان 15-25 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 15-22 گرادۋس ايازدان 5-13 گرادۋس ايازعا دەيىن؛

    ورتالىعىندا تۇندە 20-31 گرادۋس ايازدان 12-23 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 10-20 گرادۋس ايازدان 1-12 گرادۋس ايازعا دەيىن جىلىنادى.

    رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 13-23 گرادۋس ايازدان 25-33 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.

