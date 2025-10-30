ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:53, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق الداعى كۇندەرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    люди, дождь, погода, ауа райы, жанбыр, адамдар
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكا اۋماعى اتلانت مۇحيتىنان كەلەتىن تسيكلوننىڭ اسەرىندە بولادى. ول ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن جەلدىڭ كۇشەيۋىن تۋدىرادى. تەك 30-قازاندا سولتۇستىك پەن ورتالىقتا، 30-31-قازاندا رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.

    وڭتۇستىك وڭىرلەردە دە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر جاۋادى، ال تاۋلى ايماقتاردا تۇندە جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇنگى جانە تاڭعى ساعاتتاردا تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى.

    اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ تومەندەۋى كۇتىلەدى: كۇندىز باتىستا +5…+10°س، سولتۇستىك پەن ورتالىقتا 2+…10+ گرادۋس، وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك- شىعىستا 8+…17+ گرادۋس، شىعىستا 8+…18+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.

     

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار