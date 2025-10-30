الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق الداعى كۇندەرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكا اۋماعى اتلانت مۇحيتىنان كەلەتىن تسيكلوننىڭ اسەرىندە بولادى. ول ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن جەلدىڭ كۇشەيۋىن تۋدىرادى. تەك 30-قازاندا سولتۇستىك پەن ورتالىقتا، 30-31-قازاندا رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
وڭتۇستىك وڭىرلەردە دە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر جاۋادى، ال تاۋلى ايماقتاردا تۇندە جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇنگى جانە تاڭعى ساعاتتاردا تۇمان تۇسەدى دەپ بولجانادى.
اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ تومەندەۋى كۇتىلەدى: كۇندىز باتىستا +5…+10°س، سولتۇستىك پەن ورتالىقتا 2+…10+ گرادۋس، وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك- شىعىستا 8+…17+ گرادۋس، شىعىستا 8+…18+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.