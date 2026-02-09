ق ز
    22:56, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    الدا تاعى دا 30 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 10، 11، 12-اقپانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Шығыс Қазақстанның Шанағатты ауылында аяз -56 градусқа дейін жетті
    Фото: Pexels

    قاتتى جاۋىن-شاشىن جاۋادى

    قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە باتىس تسيكلونىنا بايلانىستى جاۋىن-شاشىن جاۋادى. 10-11-اقپاندا سولتۇستىكتە، سولتۇستىك-باتىستا، وڭتۇستىكتە، وڭتۇستىك-شىعىستا، ورتالىقتا، 11-اقپاندا شىعىستا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانىپ وتىر.

    رەسپۋبليكا بويىنشا كوكتايعاق بولىپ، بوران سوعىپ، جەل كۇشەيەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى

    12-اقپانعا قاراي جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:

    سولتۇستىكتە، سولتۇستىك-باتىستا، ورتالىقتا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 22-30 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 15-20 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.

    شىعىستا تۇندە 13-23 گرادۋس اياز، كۇندىز 12-20 گرادۋس اياز بولادى.

    وڭتۇستىكتە تۇندە 10-20 گرادۋس اياز بولادى، كۇندىز 5 گرادۋس ايازدان 5 گرادۋس جىلىعا دەيىن اۋىتقيدى.

