الدا تاعى دا 30 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 10، 11، 12-اقپانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قاتتى جاۋىن-شاشىن جاۋادى
قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە باتىس تسيكلونىنا بايلانىستى جاۋىن-شاشىن جاۋادى. 10-11-اقپاندا سولتۇستىكتە، سولتۇستىك-باتىستا، وڭتۇستىكتە، وڭتۇستىك-شىعىستا، ورتالىقتا، 11-اقپاندا شىعىستا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانىپ وتىر.
رەسپۋبليكا بويىنشا كوكتايعاق بولىپ، بوران سوعىپ، جەل كۇشەيەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى
12-اقپانعا قاراي جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:
سولتۇستىكتە، سولتۇستىك-باتىستا، ورتالىقتا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 22-30 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 15-20 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.
شىعىستا تۇندە 13-23 گرادۋس اياز، كۇندىز 12-20 گرادۋس اياز بولادى.
وڭتۇستىكتە تۇندە 10-20 گرادۋس اياز بولادى، كۇندىز 5 گرادۋس ايازدان 5 گرادۋس جىلىعا دەيىن اۋىتقيدى.