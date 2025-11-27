ق ز
    15:58, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    العاشقى قازاق: داستان ساتپايەۆتىڭ تاعى دا جۇلدىزى جاندى

    استانا. قازاقپارات - داستان ساتپايەۆ ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىندا گول سوققان ەڭ جاس ويىنشىلاردىڭ ۇزدىك ۇشتىگىنە كىردى.

    футболшы
    Фото: «Қайрат» футбол клубының ресми Telegram-каналы

    دانيادا وتكەن «كوپەنگاگەنگە» قارسى ماتچتا فۋتبولشى ەۋروپانىڭ باستى كلۋب جارىسىندا العاشقى گولىن سوقتى.

    چەمپيوندار ليگاسىندا گول سوققان ەڭ جاس ويىنشىلار:

    انسۋ فاتي («بارسەلونا») - 17 جاس 40 كۇن؛

    لامين يامال («بارسەلونا») - 17 جاس 68 كۇن؛

    داستان ساتپايەۆ («قايرات») - 17 جاس 110 كۇن.

    ول چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىندە گول سوققان العاشقى قازاقستاندىق ويىنشى اتاندى.

