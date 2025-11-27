15:58, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5
العاشقى قازاق: داستان ساتپايەۆتىڭ تاعى دا جۇلدىزى جاندى
استانا. قازاقپارات - داستان ساتپايەۆ ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىندا گول سوققان ەڭ جاس ويىنشىلاردىڭ ۇزدىك ۇشتىگىنە كىردى.
دانيادا وتكەن «كوپەنگاگەنگە» قارسى ماتچتا فۋتبولشى ەۋروپانىڭ باستى كلۋب جارىسىندا العاشقى گولىن سوقتى.
چەمپيوندار ليگاسىندا گول سوققان ەڭ جاس ويىنشىلار:
انسۋ فاتي («بارسەلونا») - 17 جاس 40 كۇن؛
لامين يامال («بارسەلونا») - 17 جاس 68 كۇن؛
داستان ساتپايەۆ («قايرات») - 17 جاس 110 كۇن.
ول چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىندە گول سوققان العاشقى قازاقستاندىق ويىنشى اتاندى.