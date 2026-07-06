الاياقتارعا اقشا اۋدارىپ قويساڭىز نە ىستەۋ كەرەك
الماتى. KAZINFORM - الاياقتاردىڭ ارباۋىنا ءتۇسىپ، اقشاڭىزدى اۋدارىپ قويعانىڭىزدى تۇسىنسەڭىز، ەڭ اۋەلى سابىر ساقتاپ، ۋاقىت وزدىرماي ارەكەت ەتىڭىز. ويتكەنى بانككە جانە پوليتسياعا دەرەۋ حابارلاسۋ كۇماندى اۋدارىمدى دەر كەزىندە بۇعاتتاپ، قاراجاتتى قايتارۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرادى. بۇل تۋرالى قوستاناي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، پوليتسيا مايورى ولجاس ماعىپاروۆ ايتىپ بەردى.
بىردەن بانككە حابارلاسىڭىز
ەڭ اۋەلى اقشا اۋدارىلعان بانككە دەرەۋ قوڭىراۋ شالىڭىز. قاراجات تۇسكەن شوتتىڭ قاي بانكتە اشىلعانىن بىلسەڭىز، سول قارجى ۇيىمىنا دا حابارلاسقانىڭىز ءجون.
- ازامات بانككە نەمەسە پوليتسياعا نەعۇرلىم ەرتەرەك حابارلاسسا، اقپارات انتيفرود جۇيەسىنە سوعۇرلىم جىلدام ەنگىزىلەدى. بۇل كۇماندى وپەراتسيانى باستاپقى كەزەڭدە-اق انىقتاپ، قاراجاتتى بۇعاتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ولجاس ماعىپاروۆ.
پوليتسياعا ارىز جازىڭىز
بانككە حابارلاسقاننان كەيىن ۋاقىت وزدىرماي پوليتسياعا ارىز جازۋ قاجەت. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اۋدارىمعا قاتىستى مالىمەتتەردى انتيفرود جۇيەسىنە ەنگىزىپ، تەكسەرۋ جۇمىستارىن باستايدى.
بارلىق دالەلدى ساقتاپ قويىڭىز
پوليتسيا الاياقتارعا قاتىستى ەشبىر مالىمەتتى وشىرمەۋگە كەڭەس بەرەدى. تەرگەۋ بارىسىندا مىناداي اقپارات قاجەت بولۋى مۇمكىن:
الاياقتار حابارلاسقان تەلەفون نومىرلەرى؛
مەسسەندجەرلەردەگى حات-حابارلار؛
اقشا اۋدارىلعان بانك شوتتارىنىڭ دەرەكتەمەلەرى؛
تولەم جاسالعانىن راستايتىن تۇبىرتەكتەر مەن بانك چەكتەرى.
مايوردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، جابىرلەنۋشى نەعۇرلىم كوپ مالىمەت ۇسىنسا، الاياقتىق سحەماعا قاتىسى بارلاردى انىقتاۋ مۇمكىندىگى سوعۇرلىم جەڭىل بولادى.
اقشانى قايتارۋعا بولا ما
الاياقتارعا اۋدارىلعان قاراجاتتى قايتارىپ الۋ ءاردايىم مۇمكىن بولا بەرمەيدى. بۇل كوبىنە جابىرلەنۋشىنىڭ قانشالىقتى جەدەل ارەكەت ەتكەنىنە بايلانىستى.
قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋمەن قاتار، جابىرلەنۋشى اقشا تۇسكەن شوت يەسىنە قاتىستى سوتقا ازاماتتىق تالاپ-ارىز بەرىپ، اۋدارىلعان قاراجاتتى نەگىزسىز بايۋ رەتىندە ءوندىرىپ الۋدى تالاپ ەتە الادى.
قازىر ەڭ كوپ تارالعان الاياقتىق تاسىلدەرى قانداي
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن الاياقتىقتىڭ ءۇش ءتۇرى بار.
ءبىرىنشىسى - تەلەفون ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق. الاياقتار ءوزىن پوليتسيا قىزمەتكەرى، ەمحانا، كوممۋنالدىق مەكەمە، قازپوشتا، بانك، ماركەتپلەيس، قازاقتەلەكوم نەمەسە ەلەكترمەن جابدىقتاۋشى ۇيىمنىڭ وكىلى رەتىندە تانىستىرىپ، SMS ارقىلى كەلگەن كودتى ايتۋدى سۇرايدى.
- SMS-كودتىڭ ءوزى الاياقتارعا اقشاڭىزدى بىردەن يەلەنۋگە مۇمكىندىك بەرمەيدى. بۇل - تەك جۇيەگە كىرۋگە ارنالعان ءبىر رەتتىك راستاۋ كودى. نەگىزگى قاۋىپ ادام الاياقتاردىڭ ايتقانىن بۇلجىتپاي ورىنداپ، كەيىنگى ارەكەتتەرگە دە كەلىسىم بەرگەن كەزدە تۋىندايدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ولجاس ماعىپاروۆ.
ەكىنشىسى - جالعان ينۆەستيتسيالىق جانە تەز تابىس تابۋعا ۋادە بەرەتىن جوبالار. كوپ جاعدايدا ولار تانىمال تۇلعالاردىڭ ديپفەيك تەحنولوگياسى ارقىلى جاسالعان ۆيدەولارىن پايدالانىپ، ازاماتتاردى ء«تيىمدى ينۆەستيتسيالىق جوباعا» اقشا سالۋعا ۇگىتتەيدى.
ءۇشىنشىسى - ماركەتپلەيستەردەگى الاياقتىق. پوليتسەيلەر مۇنداي جاعدايدا ساتىپ الماس بۇرىن ساتۋشىنىڭ سەنىمدى ەكەنىنە كوز جەتكىزۋگە، دۇكەننىڭ ناقتى مەكەنجايىن تەكسەرۋگە، تاۋاردى ۆيدەوبايلانىس ارقىلى كورسەتۋدى سۇراۋعا جانە كۇمان تۋىنداسا، الدىن الا اقشا اۋدارماۋعا كەڭەس بەرەدى.
ەستە ساقتايتىن نەگىزگى قاعيدا
پوليتسيا قاي ۇيىمنىڭ اتىنان حابارلاسسا دا، تەلەفون ارقىلى بەرىلگەن نۇسقاۋلاردى ورىنداماۋعا، SMS-كودتاردى ەشكىمگە ايتپاۋعا جانە اقشا اۋدارماۋعا ۇندەيدى. سونداي-اق ينتەرنەتتەن تەز ءارى وڭاي تابىس تابۋعا قاتىستى ۇسىنىستارعا سەنبەگەن ءجون. قانداي دا ءبىر قارجىلىق شەشىم قابىلداماس بۇرىن اقپاراتتى ۇيىمداردىڭ رەسمي سايتتارىنان مىندەتتى تۇردە تەكسەرىپ العان دۇرىس.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا 65 جاستاعى مۇعالىم جالعان ينۆەستيتسياعا الدانىپ، 7,5 ميلليون تەڭگەسىنەن قاعىلعانىن حابارلاعانبىز.
سونداي-اق استانا تۇرعىندارىن چەحياعا جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا ۋادە بەرىپ، ولاردان اقشا العان 31 جاستاعى كۇدىكتى ۇستالعان ەدى.