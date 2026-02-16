الاياقتار ونلاين كىتاپ ساتامىز دەپ حالىقتى الداۋعا كوشتى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ينتەرنەت-الاياقتاردىڭ جاڭا ءادىسى تۋرالى ەسكەرتتى.
ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، الاياقتار Telegram مەسسەندجەرىندەگى شاعىن قوسىمشالار ارقىلى ارەكەت ەتە باستادى. ولار تەگىن كىتاپتار كاتالوگى رەتىندە بەزەندىرىلىپ، قولدانۋشىلاردى فايل جۇكتەۋگە يتەرمەلەيدى.
- مەسسەندجەردەگى بوتتار كىتاپ سەرۆيسىنىڭ جۇمىسىنا ۇقساتىپ ىستەلگەن. اۋەلى پايدالانۋشىنىڭ سۇرانىسىن قابىلداپ، كىتاپتىڭ قىسقاشا سيپاتتاماسىن كورسەتەدى. سودان كەيىن مەسسەندجەر ىشىندەگى وقۋ «تۇراقسىز» جۇمىس ىستەيدى دەگەن جەلەۋمەن Android جۇيەسىنە ارنالعان فايلدى ورناتۋدى ۇسىنادى. مۇنى بولەك قوسىمشانى جۇكتەۋ قاجەتتىلىگىمەن تۇسىندىرەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ال قوسىمشانى جۇكتەگەن سوڭ الاياقتار ازاماتتىڭ تەلەفونىن باسقارىپ، ويلاعاندارىن ىسكە اسىرادى.
- سوندىقتان ونلاين كىتاپ العىسى كەلگەندەر جازىلىم نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن، قوسىمشا فايلداردى ورناتۋدى تالاپ ەتپەيتىن كىتاپتاردى زاڭدى تاراتۋ سەرۆيستەرىن پايدالانۋلارىڭىز قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پەتروپاۆل تۇرعىنى ينتەرنەت الاياقتارعا الدانىپ، پاتەرىنەن ايىرىلعانى حابارلانعان.