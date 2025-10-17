الاياقتار قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگى اتىن جامىلىپ الداۋعا كوشتى
استانا. KAZINFORM - الاياقتار اگەنتتىك اتىنان حابارلاسىپ، وزدەرىن «زاڭگەر» نەمەسە «تەكسەرۋشى مامان» رەتىندە تانىستىرادى، «ءسىزدىڭ ۇيىمعا قاتىستى تەكسەرۋ باستالدى» دەگەن مازمۇنداعى جالعان حابارلامالار تاراتىپ ءجۇر.
- اگەنتتىك مۇنداي حاتتار جىبەرمەيدى جانە تەلەفون ارقىلى جەكە دەرەكتەردى سۇرامايدى. ءبىز شوت نومىرلەرىن، SMS كودتار مەن قۇجاتتارعا قاتىستى قۇپيا اقپاراتتى تالاپ ەتپەيمىز، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
الاياقتىق سحەما قالاي جۇزەگە اسادى؟
الاياقتار ق م ا مەن ۇ ق ك اتىنان جالعان حاتتار تاراتىپ، «قىزمەتكەرگە مىنەزدەمە» نەمەسە باسقا اقپارات بەرۋدى سۇرايدى.
سونىمەن قاتار، WhatsApp ارقىلى سول ۇيىمنىڭ باسشىسى مەن ەسەپشىسىنىڭ اتىنان جازىپ، ولاردىڭ ناقتى فوتوسۋرەتتەرى مەن ەسىمدەرىن پايدالانادى. بۇل سەنىم تۋدىرىپ، اداستىرۋعا سەبەپ بولادى. حابارلامالار كەيدە مەملەكەتتىك تىلدە جازىلادى.
كەيىن «زاڭگەر» رەتىندە بىرەۋ حابارلاسىپ، «قۇپيا اقپارات» ەكەنىن ايتىپ، بۇل تۋرالى تۋىستارىڭىزعا، بالالارىڭىزعا، ءتىپتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا ايتۋعا تىيىم سالادى.
قىسىم كورسەتۋ ءتاسىلى قولدانىلادى: ءبىر مەزەتتە قوڭىراۋلار مەن حابارلامالار كەلىپ، جەدەلدىك پەن قاۋىپ سەزىمىن تۋدىرادى، ادام ويلانىپ ۇلگەرمەي ارەكەت ەتۋگە ءماجبۇر بولادى.
جابىرلەنۋشىگە بانككە دەرەۋ بارۋ جانە كورسەتىلگەن نۇسقاۋلاردى ورىنداۋ قاجەت دەلىنەدى. سالدارىنان ازاماتتار ءوز جيناقتارىن شەشىپ، الاياقتارعا جىبەرىپ قويادى.
مۇنداي قوڭىراۋلار كوبىنە پسيحولوگيالىق قىسىمعا وڭاي ءتۇسىپ، الدانۋعا بەيىم كەلەتىن زەينەت جاسىنداعى ادامدارعا باعىتتالاتىنىن ەسكەرۋ قاجەت.
ەگەر ءسىز الاياقتاردىڭ نىساناسىنا اينالساڭىز:
سابىر ساقتاپ، اڭگىمەنى بىردەن ءۇزىڭىز.
سىلتەمەلەرگە وتپەڭىز، تىركەمەلەردى اشپاڭىز.
ەشكىمگە اقشا اۋدارماڭىز.
جۇمىس ورنىڭىزداعى بۋحگالتەريا نەمەسە زاڭ بولىمىمەن بايلانىسىپ، راسىندا وسىنداي حات كەلگەن- كەلمەگەنىن ناقتىلاڭىز.
الاياقتار ءسىزدىڭ اقپاراتتى تەكسەرمەيتىنىڭىزگە سەنەدى.
ارىپتەستەرىڭىز بەن باسشىلىقتى قىزمەتكەرلەر تۋرالى دەرەكتەردىڭ تارالۋ قاۋپى جونىندە ەسكەرتىڭىز.
حابارلاسقان ءنومىردى ساقتاپ، اقپاراتتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاڭىز.
- بۇل اقپاراتتى تۋىستارىڭىزعا، دوستارىڭىزعا جانە ارىپتەستەرىڭىزگە جەتكىزىڭىز. تەك بىرىگىپ ارەكەت ەتكەندە عانا الاياقتارعا توسقاۋىل قويىپ، ءار ازاماتتىڭ قارجىلىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتە الامىز، - دەپ جازدى ماماندار.
