ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:42, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    الاياقتار جاڭا ءتاسىلدى قولدانا باستادى

    استانا. KAZINFORM - سوڭعى ۋاقىتتا Uchet.kz جانە Qoldau.kz سەرۆيستەرىنىڭ اتىن جامىلعان الاياقتار جالعان SMS حابارلامالار تاراتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Астаналық киберполицейлер қарияның 39 млн теңгесін алаяқтардан сақтап қалды
    Фото: ІІМ

    وسىعان بايلانىستى كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتى ازاماتتاردى ساق بولۋعا شاقىرادى.

    قاسكۇنەمدەر حابارلامادا «شۇعىل، تەز ارەكەت ەتۋ كەرەك» دەگەن سوزدەردى ادەيى قولدانىپ، ادامداردى اسىقتىرىپ، قورقىتىپ جەكە دەرەكتەرىن، لوگين مەن پارولدەرىن الۋعا تىرىسادى.

    نەگىزگى ماقسات - ازاماتتاردىڭ ەسەپتىك جازبالارىنا جانە قارجىلىق قاراجاتىنا قول جەتكىزۋ.

    ەستە ساقتاڭىز:

    رەسمي سەرۆيستەر مۇنداي مازمۇنداعى SMS حابارلامالاردى ەشقاشان جولدامايدى؛

    كۇماندى حابارلامالارعا جاۋاپ بەرمەڭىز، ونداعى سىلتەمەلەرگە وتپەڭىز؛

    جەكە دەرەكتەرىڭىزدى (ج س ن، لوگين، پارول، بانك كارتاسىنىڭ مالىمەتتەرى) SMS ارقىلى جىبەرمەڭىز؛

    كەز كەلگەن اقپاراتتى تەك رەسمي سايتتار مەن سەنىمدى دەرەككوزدەر ارقىلى تەكسەرىڭىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
