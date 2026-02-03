الاياقتار جاڭا ءتاسىلدى قولدانا باستادى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى ۋاقىتتا Uchet.kz جانە Qoldau.kz سەرۆيستەرىنىڭ اتىن جامىلعان الاياقتار جالعان SMS حابارلامالار تاراتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وسىعان بايلانىستى كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتى ازاماتتاردى ساق بولۋعا شاقىرادى.
قاسكۇنەمدەر حابارلامادا «شۇعىل، تەز ارەكەت ەتۋ كەرەك» دەگەن سوزدەردى ادەيى قولدانىپ، ادامداردى اسىقتىرىپ، قورقىتىپ جەكە دەرەكتەرىن، لوگين مەن پارولدەرىن الۋعا تىرىسادى.
نەگىزگى ماقسات - ازاماتتاردىڭ ەسەپتىك جازبالارىنا جانە قارجىلىق قاراجاتىنا قول جەتكىزۋ.
ەستە ساقتاڭىز:
رەسمي سەرۆيستەر مۇنداي مازمۇنداعى SMS حابارلامالاردى ەشقاشان جولدامايدى؛
كۇماندى حابارلامالارعا جاۋاپ بەرمەڭىز، ونداعى سىلتەمەلەرگە وتپەڭىز؛
جەكە دەرەكتەرىڭىزدى (ج س ن، لوگين، پارول، بانك كارتاسىنىڭ مالىمەتتەرى) SMS ارقىلى جىبەرمەڭىز؛
كەز كەلگەن اقپاراتتى تەك رەسمي سايتتار مەن سەنىمدى دەرەككوزدەر ارقىلى تەكسەرىڭىز.