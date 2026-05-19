الماتىلىق ەرەكشە وقۋشى ا ق ش- تىڭ ەڭ بەدەلدى ۋنيۆەرسيتەتىنە وقۋعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق وقۋشى مانسۇر- سويور دوسانوۆ الەمدەگى ەڭ بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرى University of California ،Berkeley ۋنيۆەرسيتەتىنە وقۋعا قابىلداندى. ول ماتەماتيكا جانە فيزيكا باعىتى بويىنشا گرانت جەڭىپ الىپ، ءوز جەتىستىگىمەن كوپشىلىكتى ءتانتى ەتتى.
ا ق ش ۋنيۆەرسيتەتىنە تۇسۋگە دايىندىقتى مانسۇر 2023-جىلدان باستاپ جۇيەلى تۇردە قولعا العان. قابىلداۋ كەزىندە نەگىزگى تالاپتىڭ ءبىرى سانالاتىن SAT حالىقارالىق ەمتيحانىندا ول 1600 مۇمكىن بالدىڭ 1530 ىن جيناعان. سونىمەن قاتار اعىلشىن ءتىلىن مەڭگەرۋ دەڭگەيىن انىقتايتىن IELTS ەمتيحانىنان 8.5 بال الىپ، جوعارى ناتيجە كورسەتتى. بۇل كورسەتكىشتەر ونىڭ ۇزاق جىلعى ەڭبەگى مەن ۇزدىكسىز ىزدەنىسىنىڭ جەمىسى بولدى.
مانسۇردىڭ جەتىستىگىن ەرەكشە ەتەتىن تاعى ءبىر جايت - ونىڭ بالا كەزىنەن تسەرەبرالدى سال اۋرۋىمەن ءومىر ءسۇرىپ كەلە جاتقانى. سوعان قاراماستان ول ءبىلىم الىپ، ءوز قابىلەتىن دامىتۋ جولىنان باس تارتپاعان. كەرىسىنشە، العا قويعان ماقساتىنا تاباندىلىقپەن ۇمتىلىپ، ءوزىنىڭ مۇمكىندىگى شەكسىز ەكەنىن دالەلدەي ءبىلدى.
جاس تالاپكەردىڭ ومىرىندە وتباسىنىڭ قولداۋى ايرىقشا ءرول اتقارعان. اتا-اناسى ۇلىنىڭ ءبىلىم الۋىنا، دامۋىنا جانە ارمانىنا جەتۋىنە ءاردايىم جاعداي جاساپ، جانىنان تابىلعان. مانسۇردىڭ بۇگىنگى تابىسى - وتباسى قولداۋى مەن جۇيەلى ەڭبەكتىڭ جارقىن ناتيجەسى.
ول تەك وقۋمەن شەكتەلمەيدى. مانسۇر جۇزۋمەن اينالىسادى، اسپازدىققا قىزىعادى جانە ساكسوفوندا وينايدى. مۋزىكامەن اينالىسۋ مەن كۇردەلى حالىقارالىق ەمتيحاندارعا قاتار دايىندالۋ ودان ۇلكەن ءتارتىپ پەن ەرىك-جىگەردى تالاپ ەتكەن.
بۇگىندە مانسۇردىڭ جەتىستىگى كوپتەگەن جاسقا موتيۆاتسيا بەرەتىن وقيعاعا اينالدى. ونىڭ ءومىر جولى ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدىڭ ماڭىزىن جانە ءار بالاعا ءوز الەۋەتىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرۋ قاجەتتىگىن كورسەتەدى.
University of California, Berkeley - الەمدەگى ەڭ ۇزدىك زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ءبىرى. بۇل وقۋ ورنىمەن ونداعان نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى بايلانىستى. اسىرەسە ماتەماتيكا، فيزيكا، ينجەنەريا جانە كومپيۋتەرلىك عىلىمدار باعىتىنداعى عىلىمي مەكتەبى جوعارى باعالانادى. سوندىقتان Berkeley ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇسۋ ا ق ش- تاعى ەڭ باسەكەلى ءارى بەدەلدى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى سانالادى.
