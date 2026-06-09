الماتىدان وسكەمەنگە ساپارلاۋ ۋاقىتى 4 ساعاتقا قىسقاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ تۋريستىك ورىندارىنا اپاراتىن جولدار جوندەۋدەن ءوتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بيىل ەلىمىزدە 11 مىڭ شاقىرىم جولدى جوندەۋ جانە قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. ونىڭ ىشىندە راحمان قاينارى، كەندىرلى، باياناۋىل، زەرەندى، كولساي سىندى تۋريستىك ايماقتاردىڭ جولدارى بار.
اكىمدىكتەر مەن ينۆەستورلار بىرلەسىپ جول بويىنداعى قىزمەت كورسەتۋ نىساندارىن دامىتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە ازس، موتەلدەر، ءدامحانالار بار.
- بۇل جۇمىستار تۋريستىك ورىندارعا جەتۋدى جەڭىلدەتىپ، جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى. مىسالى بيىل الماتى-وسكەمەن جولىن تولىق بىتىردىك، جول ءجۇرۋ ۋاقىتى 4 ساعاتقا قىسقاردى. سونىمەن قاتار قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، اۆتوموبيل جولدارىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن جاقسارتتى، - دەدى كولىك ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت ءتۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىرىپ جاتىر.