الماتى پوليتسياسى ەكى دوڭگەلەكتى ەلەكتر كولىك يەلەرىنە ۇندەۋ جاسادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ەكى دوڭگەلەكتى ەلەكتر كولىكتەرىن تىركەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى مۇنداي كولىك يەلەرىنە مەملەكەتتىك تىركەۋدەن ۋاقىتىلى ءوتۋدىڭ ماڭىزىن ەسكە سالادى. بۇل كولىك قۇرالىن زاڭدى تۇردە پايدالانۋعا جانە مەنشىك يەسىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ەگەر ەكى دوڭگەلەكتى ەلەكتر كولىك مەملەكەتتىك تىركەۋگە مىندەتتى بولسا، قۇجات راسىمدەۋدى كەيىنگە قالدىرماۋعا كەڭەس بەرەمىز. قازىرگى تاڭدا تىركەۋ ءراسىمى جەڭىلدەتىلگەن، كوپ ۋاقىت المايدى. مەملەكەتتىك تىركەۋ - زاڭ تالاپتارىن ورىنداۋ عانا ەمەس، كولىك قۇرالىن زاڭدى پايدالانۋدىڭ، مەنشىك قۇقىعىن قورعاۋدىڭ جانە جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدى كەپىلى، - دەدى الماتى قالاسى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ پروتسەسسينگ ورتالىعىنىڭ باستىعى نۇرسۇلتان اقمىرزايەۆ.
پوليتسيا دەپارتامەنتى مەملەكەتتىك تىركەۋگە قاتىستى كەڭەس الىپ، قاجەتتى قۇجاتتاردى مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا راسىمدەۋگە بولاتىنىن ەسكە سالدى.
بۇعان دەيىن اتىراۋدا 1033 موپەد مەملەكەتتىك تىركەۋدەن وتكەنىن جازعانبىز.