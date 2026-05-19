    الاتاۋ قالاسىندا ايەروتاكسي ۇشا باستادى

    استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى الاتاۋ قالاسىندا ۇشقىشسىز ايەروتاكسيلەر سىناق رەجيمىندە ۇشا باستاعانىن ايتتى.

    - كەشە ۇشقىشسىز اۋە تاكسيى سىناق رەجيمىندە ۇشا باستادى. بۇل جوبانى مامىر ايىندا ىسكە قوسامىز دەپ ايتقان ەدىك. سونىڭ العاشقى ۇشۋلارى جۇرگىزىلە باستادى، -دەدى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە.

    ايەروتاكسي باعاسىنا قاتىستى مينيستر بۇل بۇكىل الەم ءۇشىن جاڭا ءونىم ەكەنىن، ازىرگە ناقتى قۇنىن ەشكىم ەسەپتەپ بەرە المايتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - قازىر 2-4 جولاۋشى تاسىمالدانىپ، سىناقتان ءوتىپ جاتىر. قونۋ الاڭدارى دا سالىنىپ، اپپاراتتار ساتىپ الىنۋدا. ءارى قاراي جاعدايعا قاراي بەلگىلى بولادى. بىزگە نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەردى پارلامەنتكە ەنگىزۋ جونىندە تاپسىرما بەرىلدى. پارلامەنت ءبىزدى قولدايدى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەپ تولىقتىردى مينيستر.

    سونىمەن بىرگە، كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ ايەروتاكسيدىڭ تەحنيكالىق سيپاتتامالارى تۋرالى ايتىپ بەردى.

    - بۇل قىتايلىق AutoFlight كومپانياسى شىعارعان اپپارات. ونىڭ تەحنيكالىق سيپاتى بويىنشا ۇشۋ راديۋسى - 250 شاقىرىم. ال ەڭ جوعارى جىلدامدىعى - ساعاتىنا 200 ك م. قازىرگى ۋاقىتتا الاتاۋدا بۇل اپپارات سىناق رەتىندە ۇشىرىلا باستادى، - دەدى ت. لاستايەۆ.

    سونىمەن بىرگە، تىلشىلەر نۇرلان ساۋرانبايەۆتان «كوپتەن كۇتكەن LRT عا ءمىنىپ كوردىڭىز بە؟» دەپ سۇرادى.

    - جولاۋشى رەتىندە ءمىنۋ مۇمكىندىگى بولمادى، ويتكەنى كەلگەن ادامدار وتە كوپ بولدى. سوندىقتان ءسال كەيىنىرەك بارىپ كورەمىن، - دەدى كولىك ءمينيسترى.

    ايتا كەتەيىك، اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا قازاقستان الەمدەگى ۇزدىك 20 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
