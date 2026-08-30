نەپال مەن قىتايداعى سۋ تاسقىنى: جوعالعاندار سانى كۇرت كوبەيدى
استانا. KAZINFORM - نەپال مەن قىتاي شەكاراسى بويىنداعى جويقىن سۋ تاسقىنى مەن كوشكىننەن كەيىن ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار سانى 3 مىڭعا جۋىقتادى. 680 نەن استام ادامنىڭ قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى Kyodo News.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ سەنبى كۇنگى مالىمەتىنشە، سارسەنبىدە بولعان تابيعي اپاتتان كەيىن ىزدەۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. نەپالدا 2420 دان استام، قىتايدا 550 دەن استام ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا.
سونىمەن قاتار اپات كەزىندە شەكارا ماڭىندا پايدا بولعان تابيعي بوگەت بۇزىلىپ، جاڭا سۋ تاسقىنىنا اكەلۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپ كۇشەيىپ وتىر.
جاپونيا ۇكىمەتىندەگى دەرەككوزدەر مەن نەپالدىڭ تۋريزم سالاسىنداعى بيلىك وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، وساكا پرەفەكتۋراسىنان كەلگەن ياماموتو تەكتى بەس ادامنان تۇراتىن وتباسى دا ءىز- ءتۇزسىز جوعالعان. ولاردىڭ اراسىندا جاسى 40 شاماسىنداعى ەرلى-زايىپتى مەن كامەلەتكە تولماعان ءۇش بالاسى بار. وتباسى نەپالعا قىتاي جاعىنان كىرگەننەن كەيىن بايلانىسقا شىقپاعان.
حالىقارالىق قىزىل كرەست جانە قىزىل جارتى اي قوعامدارى فەدەراتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تابيعي اپاتتان شامامەن 93 مىڭ ادام زارداپ شەگىپ، كومەككە مۇقتاج بولىپ وتىر.
Associated Press مالىمەتىنشە، وتباسىنان اجىراپ قالعان بالالار ەۆاكۋاتسيالىق ورتالىقتاردى پانالاعان. ب ۇ ۇ بالالار قورى گۋمانيتارلىق كومەككە مۇقتاج بالالار سانىن شامامەن 17 مىڭ دەپ باعالاپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان 675 ادام قازا تاۋىپ، 2,5 مىڭعا جۋىق ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعانىن جازدىق.
سونداي-اق قىتاي- نەپال شەكاراسىندا تاعى ءبىر قازاقستان ازاماتىنىڭ ىزدەستىرىلىپ جاتقانى بەلگىلى بولدى.