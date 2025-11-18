اكتەر بولامىن دەپ ارماندامادىم، ماڭدايىما جازىلىپتى - ساكەن قالىموۆ
استانا. KAZINFORM - مۇحتار اۋەزوۆ بەينەسىن ەكراندا سومداعان تانىمال ءانشى، كومپوزيتور ساكەن جاقسىلىق ۇلى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا ءرولدى قالاي قابىلداعانىن ايتىپ بەردى.
- مۇحتار اۋەزوۆتىڭ ءرولىن سومداۋ مەن ءۇشىن اسا قيىن بولعان جوق. سەبەبى، كامەرا مەن كوپشىلىككە ۇيرەنگەن اداممىن جانە كوپ ادام مەنىڭ سىرت كەلبەتىمدى جازۋشىعا ۇقساتادى. ماعان حابارلاسىپ، «مۇحتار اۋەزوۆتىڭ تۇلعاسىنا ارناپ ءتۇسىرىلىپ جاتقان فيلمگە قاتىساسىز با؟» دەگەندە، قۋانىپ كەتتىم، - دەدى ول.
ساكەن جاقسىلىق ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، ءتۇسىرىلىم كەزىندە ساحنالىق كيىم دە، ءماتىن دە سول داۋىرگە ساي تاڭدالعان.
- ءتۇسىرىلىم الاڭىنا بارعان بەتتە الدىمدا وتىرعان ەكى قىز: «مىناۋ اۋەزوۆتىڭ ءوزى عوي» دەپ قالدى. بۇل ءرولدى الىپ شىعۋ اسا قيىن بولعان جوق، تەك اۋەزوۆتىڭ سوزدەرىن جاتتاۋ ءسال كۇردەلىلەۋ بولدى. ول كوشە ءتىلى ەمەس، كوركەم، باي ادەبي ءتىل. سونى سەزىنىپ، دۇرىس جەتكىزۋ قاجەت بولدى، - دەيدى ول.
ونەر يەسى اكتەر بولۋ بالا كۇنگى ارمانى بولماعانىن، الايدا تاعدىر جولى ونى ءدال وسى رولمەن ەكرانعا اكەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- سەريال جىلدىڭ ۇزدىك سەريالى اتانىپ، «تۇمار» جۇلدەسىن جەڭىپ الدى. بۇل مەن ءۇشىن ۇلكەن ابىروي. اكتەر بولامىن دەپ ارمانداعان قازاق ەمەس ەدىم، سويتسەم ماڭدايىما سولاي جازىلعان ەكەن، - دەپ تۇيىندەدى ساكەن جاقسىلىق ۇلى.
