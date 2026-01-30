اكۋلا شابۋىلىنان 13 جاستاعى بالا قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى برازيليانىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا ورنالاسقان وليندا قالاسىنداعى پرايا- دەل- چيفرە جاعاجايىندا 13 جاستاعى بالا اكۋلا شابۋىلىنان قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Xinhua اقپارات اگەنتتىگى.
پەرنامبۋكۋ شتاتى مەديتسينالىق بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاس ءوسپىرىم بۇل ايماقتا اكۋلا شابۋىلىنىڭ ءجيى بولاتىنى تۋرالى ەسكەرتۋ بەلگىلەرىنە قاراماستان دوستارىمەن بىرگە سۋعا شومىلىپ جۇرگەن. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، اكۋلا ارتىنان شابۋىل جاساپ، اۋىر جاراقات سالعان. بالا ولينداداعى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، كوپ قان جوعالتىپ، قايتىس بولعان.
اكۋلالارعا قاتىستى وقيعالاردى باقىلاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، 1992-جىلدان بەرى پەرنامبۋكۋدا 82 اكۋلا شابۋىلى بولعان، ونىڭ 27 ادام ولىمىمەن اياقتالعان.
بيلىك وكىلدەرى رەسيفي مەن وليندا جاعاجايلارىندا اكۋلالارمەن كەزدەسۋ قاۋپىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى جۇزۋگە تىيىم سالاتىن ەسكەرتۋ بەلگىلەرى ورناتىلعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل اۋداندار تۋريستەر اراسىندا اسىرەسە كارناۆال ماۋسىمى كەزىندە ەرەكشە تانىمال.
بۇعان دەيىن اۋستراليا جاعاجايلارى اكۋلا شابۋىلدارىنا بايلانىستى جابىلعانىن جازدىق.
2025 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا اۋستراليادا سپورتشى اكۋلا شابۋىلىنان قازا تاپتى.