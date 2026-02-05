«ادەمى» نومىرلەرگە ونلاين تاپسىرىس بەرۋگە بولادى
استان. KAZINFORM - «س و ن» موبيلدى قوسىمشاسىندا جاڭا سيفرلىق قىزمەت ىسكە قوسىلعانىن حابارلادى. ەندى قازاقستاندىقتار اۆتوكولىككە ارنالعان مەملەكەتتىك ءنومىردى ونلاين تاڭداپ، تاپسىرىس بەرە الادى.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ سالىق كودەكسىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، كولىك قۇرالدارىنىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىنىڭ تۇرلەرى كەڭەيدى.
- ازاماتتاردىڭ «ادەمى» نومىرلەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتۋىنا جانە كولىك تىركەۋ بارىسىندا نومىرلىك بەلگىنى تاڭداۋعا دەگەن قاجەتتىلىكتەردىڭ تۋىنداۋىنا بايلانىستى بۇل تىزىمدە «قالاۋلى» نومىرلەر نەمەسە ءبىرىنشى جانە سوڭعى ساندارى بىردەي «اينا» نومىرلەر دە بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان بايلانىستى قىزمەتتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا اۆتوكولىك نومىرلەرىن «س و ن» موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى قاشىقتان تاڭداۋ جانە تاپسىرىس بەرۋ مۇمكىندىگى ىسكە اسىرىلدى.
جاڭا سيفرلىق قىزمەت محقكو- لارعا جەكە بارماي-اق، مەملەكەتتىك نومىرگە ونلاين ءوتىنىم بەرۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنادى.
- ءوتىنىمدى راسىمدەۋ تولىقتاي ونلاين فورماتتا جۇزەگە اسىرىلادى جانە بىرنەشە مينۋتتى عانا الادى. قولدانۋشى «س و ن» موبيلدى قوسىمشاسىنا كىرىپ، اۆتوريزاتسيادان ءوتىپ، «مەملەكەتتىك نومىرگە تاپسىرىس بەرۋ» قىزمەتىن تاڭدايدى. ودان كەيىن قالاعان سەرياسى مەن ءنومىر كومبيناتسياسىن ەنگىزەدى. ءوڭىر اۆتوماتتى تۇردە ازاماتتىڭ تىركەلگەن مەكەنجايىنا سايكەس انىقتالادى.
نومىرلىك بەلگى بوس بولعان جاعدايدا ءوتىنىم بەرۋشى تولەم جاساپ، دايىن نومىرلىك بەلگىنى الۋ ءۇشىن ىڭعايلى بولىمشەنى تاڭداي الادى. تاڭدالعان ءنومىر بوس ەمەس بولسا، جۇيە بۇل تۋرالى حابارلاپ، باسقا نۇسقانى ەنگىزۋدى ۇسىنادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قىزمەت ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالانعان.
بۇل تاڭدالعان مەملەكەتتىك ءنومىردىڭ بوس نەمەسە بوس ەمەستىگىن بىردەن تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جۇيە ەنگىزىلگەن ءنومىر كومبيناتسياسىنىڭ مارتەبەسىن اۆتوماتتى تۇردە كورسەتەدى.
ايتا كەتەلىك ماڭعىستاۋدا وتكەن جىلى كولىك يەلەرى VIP نومەر ساتىپ الۋعا 116 ميلليون تەڭگە جۇمساعان.