ادامدار ومىردەن وتەردە نەگە وكىنەدى؟
استانا. KAZINFORM - حوسپيس مەيىربيكەسى ءولىم الدىندا ادامداردىڭ نەگە وكىنىش بىلدىرەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Dailymail.
15 جىل بويى كومەك كورسەتۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەپ، پاتسيەنتتەردىڭ قاسىندا سوڭعى ساعاتتاردا بولعان حوسپيس مەيىربيكەسى ءولىم الدىندا ەڭ جيى ايتىلاتىن وكىنىشتەر تۋرالى ايتقان.
ول شامامەن 300 پاتسيەنتتىڭ سوڭعى سوزدەرىن جازىپ العان.
ايتىلماعان سوزدەر جانە بۇزىلعان قارىم-قاتىناستار
لورانىڭ ايتۋىنشا، ەڭ كوپ ايتىلاتىن وكىنىش - ءوز سەزىمىن ۋاقىتىندا ايتا الماۋ جانە جاقىندارىمەن اراداعى قاتىناستى تۇزەمەي كەتۋ.
ادامدار دۇنيە-مۇلىك پەن جەتىستىكتەرىن ەمەس، «جاڭبىر ءيىسى، قۇستىڭ داۋسى، بالانىڭ كۇلكىسى» سياقتى قاراپايىم ساتتەردى ساعىناتىنىن ايتقان.
ءتىپتى ءىرى كومپانيانىڭ باس ديرەكتورى:
مەن ءتىرى بولۋدى سەرگەك جۇرۋمەن شاتاستىرىپپىن. ءومىردىڭ ەڭ جاقسى ساتتەرى تەگىن بولعان، ال مەن ولاردى بايقامادىم، - دەپ وكىنىش بىلدىرگەن.
جازۋشى توماس بلەيك تە بۇل ويدى راستايدى. قازىرگى تاڭدا ادامدار شىنايى ءومىردى سەزىنبەي، اسىعىس تىرلىك پەن تەلەفونعا بايلانىپ قالعان.
ءار ساتكە تولىق قاتىسا الماۋ
بلەيكتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى قوعامنىڭ «دەرتى» - الاڭداۋشىلىق. سول سەبەپتى ءومىردىڭ ەڭ باعالى ساتتەرى نازارسىز قالادى.
ءبىر كۇنى سەن جارتىلاي عانا قاتىسقان سول ءسات ءۇشىن بىرەۋ ءبارىن بەرۋگە دايىن بولادى، - دەيدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەلەفوندى شەتكە قويىپ، وتباسىڭدى تىڭداپ، تاماقتى اسىقپاي ءىشۋ - قاراپايىم، ءبىراق ماڭىزدى ارەكەتتەر.
ءومىر بويى ءوزىن جاسىرۋ
كوپ ادام ءومىر بويى بىرەۋگە ۇقساۋعا تىرىسىپ، ءوز بولمىسىن ەركىن كورسەتە الماعانىنا وكىنەدى.
لورا ءبىر ايەلدىڭ سوڭعى ءسوزىن ەسكە الادى: ايەل «اقىرى، مەن جالعاندىقتى دوعاردىم»، - دەپ پاريگىن شەشكەن.
ناعىز باقىت - ءوزىڭدى جاسىرماي، شىنايى بولۋعا باتىلدىق تاپقاندا كەلەدى، - دەپ تۇسىندىرەدى بلەيك.
مەيىرىمنىڭ ازدىعى
زەرتتەۋشىلەر اتاپ وتكەندەي، اسىرەسە ادامدار مەيىرىمدى بولا الماعان ساتتەرى ءۇشىن قاتتى قينالاتىن كورىنەدى.
92 جاستاعى سوعىس ارداگەرى دجوردج سوڭعى وكىنىشىن ايتقان.
مەن جاۋدى جەڭدىم، ءبىراق ءومىرىمدى جوعالتتىم، - دەگەن ول.
بەلگىلى بولعانداي، ول 40 جىل بويى اعاسىمەن سويلەسپەگەن. ءارى سول ءىسى ءۇشىن سوڭعى دەمى قالعان ساتتە وكىنەتىنىن ايتقان.
ساراپشىلار ەشكىم ومىردەن وتەردە قاتالدىعىمەن ماقتانبايدى، كەرىسىنشە جۇمساق بولماعانىنا وكىنەدى دەيدى.
حابارلاما جىبەرىڭىز. قوڭىراۋ شالىڭىز. ايتاتىن ءسوزدى ەرتەڭگە قالدىرماڭىز، - دەپ كەڭەس بەرەدى بلەيك.
قورقىنىشپەن ءومىر ءسۇرۋ
زەينەتكە شىققان ينجەنەر سوڭعى ساتىندە:
كەدەي بولۋدان سونشالىق قورىقتىم، اقىرىندا قورقىنىشقا باي بولىپپىن، - دەپ ايتقان.
ول زەينەتكە شىققاننان كەيىن ءۇش اي عانا ءومىر سۇرگەن جانە جيناعان اقشاسىن پايدالانا الماعان.
ءبىز باقىتتى ءاردايىم كەيىنگە قالدىرامىز. ءبىراق ءومىر جوسپارعا باعىنبايدى، - دەيدى بلەيك.
كەشىرە الماۋ
كوپ ادام جىلدار بويى ىشتەي رەنىشتى ۇستاپ، ءوز ءومىرىن اۋىرلاتىپ جىبەرەدى.
لورانىڭ پاتسيەنتتەرىنىڭ ءبىرى ۇزاق جىل اراز بولعان ۇلىن سوڭعى ساتىندە كەشىرگەنىن ايتادى.
اشۋمەن ولە المايمىن، - دەگەن بالاسىمەن اراز بولعان ايەل.
كەشىرگەننەن كەيىن ول جارتى ساعاتتان سوڭ كوز جۇمعان.
كەشىرمەۋ باسقا ادامدى ەمەس - ءوزىڭدى ۋلايدى، - دەيدى بلەيك.
كەشىرۋ قيىن بولسا، ماماندار كەشىرىم حاتىن جازىپ كورۋدى ۇسىنادى.
تىنىشتىق - ماراپات ەمەس، ول بوساتۋ، - دەيدى ول.
بىرنارسەنى باستاۋعا باتىلى جەتپەۋ
كوپتەگەن ادام تاۋەكەل ەتپەگەنىنە، جاڭا ءىس باستاماعانىنا وكىنگەن.
ەشكىم ساتسىزدىكتەرىنە وكىنىش بىلدىرمەگەن. تەك ارەكەت جاساماعاندارىنا وكىنىش ايتقان.
مەن قاتەلىكتەرىمە وكىنبەدىم. مەن تاۋەكەل ەتپەگەنىمە وكىندىم، - دەگەن ولار.
جاقىندارىنا كوڭىل بولمەۋ
ءبىر ەر ادام ءوزىنىڭ ۇيدە بولسا دا، «بىرگە» بولماعانىنا وكىنگەن. جۇمىس، ادەتتەر، تۇرمىستىق مىندەتتەر - ءبارى ۋاقىتتى جۇتىپ، قايتارا الماي قالعانىن ايتقان.
مەن ۇيدە بولدىم، ءبىراق ونىمەن بىرگە ەمەس ەدىم، - دەپ وكىنگەن.
كوپ ادام ءومىرىن باسقالاردىڭ - اتا-اناسىنىڭ، قوعامنىڭ، ورتاسىنىڭ «نە ويلايدى» دەگەن كوزقاراسىنا ساي وتكىزگەن.
ءار ءساتتى تولىق سەزىنۋ، جاقىندارىمىزعا كوڭىل ءبولۋ، شىنايى بولۋعا جانە كەشىرۋگە باتىلدىق تابۋ - ناعىز باقىتقا اپاراتىن جول.
پسيحولوگتار وكىنەتىن ءۇش نارسەنى جازىپ، سوڭعى ساتتە وكىنبەيتىندەي بىرەۋىنەن قازىردەن باستاۋعا كەڭەس بەرەدى.
ماماندار ءومىردى كەيىنگە قالدىرماي، بۇگىننەن باستاپ، ءار ساتكە ءمان بەرىپ ءومىر ءسۇرۋ وكىنىشكە جەتكىزبەيدى دەيدى.