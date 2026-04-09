ادام تارىزدەس روبوت جەتىلىپ كەلەدى
استانا. قازاقپارات - ادامزات روبوتتى كوبەيتىپ جاتىر. قۇلتەمىرلەر قازىر جاي ماشينا ەمەس، كەز كەلگەن سالادا كومەكشى امبەباپ قۇرالعا اينالدى. بىلتىر نارىقتا 18 مىڭ گۋمانويد روبوت ساتىلدى. ونىڭ %80 ى قىتايدىڭ ۇلەسىندە. ارينە ادام ءتارىزدى روبوت جاساپ جاتقان تەك قىتاي عانا ەمەس.
قولىنان كەلگەن ەلدىڭ ءبارى ءوندىرىستى ارتتىرماق. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا الداعى 4 جىلدا جەر بەتىندە گۋمانويدتاردىڭ سانى 1 ميللياردتان اسادى. ال 2050-جىلى 4 ميللياردقا جەتەدى دەگەن بولجام بار. بۇل كورسەتكىش الەمدەگى كولىك سانىنان دا كوپ. ادام تارىزدەس روبوتتار قازىردە ينەنىڭ جىبىنە دەيىن ساباقتايدى. ءتىپتى كيىم جيناپ، قوقىس توگىپ، تاماق ازىرلەي الادى. قالاساڭىز، دۇكەنگە بارىپ، سورەدەن كەرەك-جاراعىن تاڭداپ، نان بولسىن، سۋ بولسىن نە تاپسىرساڭىز دا الىپ كەلەدى. تەك ونى ورىندى باسقارىپ، جۇمساي ءبىلۋ كەرەك. مۇنىڭ سىرى ەسەپسىز ساندار مەن ماتەماتيكادا.
روبوتتاردىڭ ادامعا ۇقساپ ءجۇرىپ تۇرۋىنىڭ ارتىندا جاساندى ينتەللەكت پەن كۇردەلى الگوريتمدەر جاتىر. مۇنى روبوت ميىنىڭ نەيروندارى دەسەك بولادى. «ال سالاداعى تىڭ سەرپىلىستەردىڭ قۇپياسى دا وسى روبوتتىڭ ميىن جەتىلدىرۋ»، - دەيدى، ماماندار.
حۋ بوۆەن، X Square Robot جوباسىنىڭ ينجەنەرى:
- قالدىقتاردى جيناۋ، ونى قوقىسقا تاستاۋ سەكىلدى قاراپايىم ارەكەتتەردى ورىنداۋ ارقىلى روبوتتاردىڭ كەز كەلگەن ىسكە يكەمدىلىگى ارتادى. جىلدامدىققا ۇيرەنەدى. سونىڭ ارقاسىندا الگوريتمدەر جۇيەلى تۇردە جۇمىس ىستەپ، ساپا دا سوعان قاراي جاقسارا تۇسەدى. قازىر نارىقتا قىتايدىڭ ساۋداسى قىزىپ تۇر. ءوندىرىس تە قارقىندى. دەرەك بويىنشا، بۇل ەلدە 140 تان استام روبوت شىعارۋشى كاسىپورىن بار. ولار ادام بەينەسىندەگى روبوتتىڭ 330 دان استام ءتۇرىن ۇسىنادى. بىلتىر 5G تەحنولوگياسىنىڭ كومەگىمەن گۋمانويد-روبوتتار اقىلدى زاۋىتتاردا جاپپاي قولدانىسقا ەندى.
قىتاي-ۆەتنام شەكاراسىن روبوت باقىلايدى ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردىڭ قيمىلى شيراپ كەلەدى. قىتاي مەن ۆەتنام شەكاراسىنداعى ءبىراز قىزمەتتى وسىلار اتقارادى. Walker S2 روبوتى شەكاراداعى ادام اعىنىن باقىلايدى، تەكسەرۋ جانە قاراۋ راسىمدەرىنە قاتىسادى. سونداي-اق وتكىزۋ بەكەتتەرىندەگى لوگيستيكالىق جۇمىستارعا كومەكتەسەدى. ءبىراق روبوتتار وزدىگىنەن جۇرمەيدى. بۇلاردى ازىرگە باسقارۋ مەن باقىلاۋ ادامنىڭ قۇزىرىندا.
قاجەت جاعدايدا قاشىقتان جۇمساپ وتىرا بەرەدى. قىتاي وسىعان دەيىن اۋەجايلار مەن كەدەن بەكەتتەرىندە گۋمانويد روبوتتاردى سىناقتان وتكىزدى. ءبىراق شەكاراداعى جۇمىس الدەقايدا كۇردەلى. قىتاي-ۆەتنام شەكاراسىنداعى جوبا ازىرگە پيلوتتىق باستاما. سىناق ءساتتى وتسە، كەدەندە روبوتتار كوبەيەدى. بۇل روبوتتاردىڭ ءبىر ارتىقشىلىعى اككۋمۋلياتوردى 3-اق مينۋتتا وزددەرى اۋىستىرا الادى. جانە بۇعان ادامنىڭ اقىل ايتۋى، ءجون كورسەتۋى قاجەت ەمەس. سول سەبەپتى شەكاراداعى روبوت گۋمانويدتار شارشامايدى. كىرپىك قاقپاي جۇمىس ىستەي بەرەدى.
Bank of America بولجامىنا سۇيەنسەك، الداعى 10 جىلدا گۋمانويد-روبوتتاردىڭ %62 ىن، شامامەن 2 ميلليارد روبوتتى ادامدار وزىنە كومەكشى رەتىندە جالدايتىن بولادى. قازىر نارىقتا قۇنى 5 مىڭ دوللاردان باستاپ، 1 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىنگى روبوتتار ساتىلىپ جاتىر. جالپى، روبوت تەرمينى ەڭ العاش 1921-جىلى قولدانىسقا ەنگەن. 1959-جىلى تاريحتا روبوت-قول سالماعى 75 فۋنتتىق زاتتى كوتەردى. ال 1972-جىلعى روبوت جاساندى ينتەللەكت ارقىلى، بەينەباقىلاۋ، داتچيكتەردىڭ كومەگىمەن قوزعالىسقا ءتۇستى. ەڭ ءبىرىنشى سويلەيتىن، ادامنىڭ ەموتسياسىن وقي الاتىن روبوت 2000-جىلى جاسالدى.
