    12:40, 05 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    اۋعانستانداعى سۋ تاسقىنىنان 77 ادام كوز جۇمدى

    استانا. KAZINFORM - اۋعانستان بيلىگى سوڭعى ون كۇندە تولاسىز جاۋعان جاڭبىر سۋ تاسقىنى مەن كوشكىن تۋدىرىپ، سالدارىنان 77 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 137 ادام جاراقات العانىن حابارلادى. بۇل تۋرالى NBC News اگەنتتىگى جازدى.

    Наводнения в Афганистане унесли жизни 77 человек
    Фото: NBC

    اپاتتارعا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، تابيعي اپات ەلگە ۇلكەن زيان كەلتىرىپ، 793 ءۇي تولىعىمەن قيراپ، تاعى 2673 باسپانا ءبۇلىندى. سونداي-اق سۋ تاسقىنى شامامەن 337 شاقىرىم جولدى بۇزىپ ءوتتى. كاسىپورىندار، اۋىل شارۋاشىلىق جەرلەرى مەن سۋارۋ جۇيەلەرى زارداپ شەكتى، بۇل 5800 دەن استام وتباسىنا اسەر ەتتى.

    سينوپتيكتەر الداعى كۇندەرى دە ەل بويىنشا اۋا رايى جاۋىن-شاشىندى بولاتىنىن حابارلادى. وسىعان بايلانىستى بيلىك تۇرعىنداردى سۋ تاسقىنى قاۋپى بار وزەندەر مەن اۋدانداردىڭ جاعالاۋلارىنان اۋلاق بولۋعا شاقىردى.

    سۋ تاسقىنى مەن كوشكىننەن ەل استاناسىن ايماقتارمەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى ماگيسترالدار دا قيرادى.

    ەڭ كەدەي ەلدەردىڭ ءبىرى جانە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا وتە وسال اۋعانستاندا مۇنداي اپات العاش رەت ەمەس. ەلدە بۇعان دەيىن قالىڭ قار جاۋىپ، سۋ تاسقىنىنان ءبىراز ادام مەرت بولعان.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
