اۋعانستاندا ءزىلزالادان قازا تاپقاندار سانى 2200 دەن استى
اۋعانستانداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى - 2205 ادامعا، زارداپ شەككەندەر سانى - 3640 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بۇل تۋرالى «تاليباننىڭ» رەسمي وكىلىنىڭ ورىنباسارى حامدۋللا فيترات مالىمدەدى.
قۇتقارۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسىپ جاتىر.
31-تامىزدا گيندۋكۋش تاۋلارىندا ماگنيتۋداسى 6,2 جەر سىلكىنىسى تىركەلدى. ول اۋعانستاننىڭ شىعىسىندا، اساداباد قالاسىنان 27 شاقىرىم وڭتۇستىك- باتىستا بولعان.
Khaama Press اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كۇشتى جەراستى دۇمپۋلەرى ءبۇتىن اۋىلداردى قيراتىپ، كوشكىندەر كەيبىر ەلدى مەكەندەرگە اپاراتىن جولداردى جاۋىپ، بايلانىس جەلىلەرىن ۇزگەن.
قۇتقارۋ وپەراتسيالارى قيىن تاۋلى جەردە جۇرگىزىلىپ جاتىر، دەسانتتىق ارنايى بولىمشەلەر تارتىلعان.
جەرگىلىكتى بيلىك بۇل ەلدەگى ەڭ جويقىن جەر سىلكىنىستەردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.