ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:24, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    اۋعانستاندا 500 دەن استام مۋزىكالىق اسپاپتى ورتەپ جىبەردى

    استانا. KAZINFORM - اۋعانستاندا ىزگىلىكتى ناسيحاتتاۋ جانە جاماندىقتان تىيۋ مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى 500 دەن استام مۋزىكالىق اسپاپتىڭ كوزىن جويدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.

    Ауғанстанда 500-ден астам музыкалық аспапты өртеп жіберді
    Фото: Азертадж

    بيلىك وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، «مورالدى بۇزاتىن قۇرالدار» پارۆان پروۆينتسياسىنىڭ تۇرعىندارىنان تاركىلەنگەن.

    مينيسترلىك دەپارتامەنتى 500 دەن استام مۋزىكالىق اسپاپ پەن «سوعان ۇقساس زاتتاردىڭ» جويىلعانىن مالىمدەدى.

    ءوز كەزەگىندە دەپارتامەنت باسشىسى ماكبۋل احماد ۆاكاس بۇل زاتتاردىڭ بارلىعى جەرگىلىكتى تۇرعىندار تاراپىنان «بي مەن مەرەكەلىك شارالاردا» قولدانىلعانىن ايتتى.

    Pajhwok اگەنتتىگىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، ولار سوڭعى ءبىر جىل ىشىندە چاريكار قالاسى مەن پروۆينتسيا اۋداندارىندا جينالعان.

    بۇل اكسيا «جاماندىقپەن كۇرەس جونىندەگى ۇزدىكسىز شارالاردىڭ» ءبىر بولىگى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.

    وسىدان بۇرىن اۋعانستاننىڭ گەرات پروۆينتسياسىنداعى تاليبان اكىمشىلىگى ايەلدەرگە قاتىستى قاتاڭ كيىم كيۋ ەرەجەلەرىن قايتا ەنگىزىپ، بارلىق ايەل مۇعالىمدى پارانجا كيۋگە مىندەتتەدى جانە ونسىز تاكسي قىزمەتىن پايدالانۋعا تىيىم سالدى.

