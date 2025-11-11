اباي وبلىسىندا ورماندا اداسقان سىلەۋسىن ادامداردان پانا تاپتى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ بەسقاراعاي اۋدانىنا قاراستى جىلاندى اۋىلىندا تۇرعىندار كىشكەنتاي سىلەۋسىننىڭ كۇشىگىن بايقاپ قالعان، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
جانۋار جالعىز جۇرگەن، سوندىقتان ادامدار كومەكتەسپەسە، قىستان امان شىعۋى قيىن بولار ەدى. اۋىل تۇرعىندارى مەن «سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىنىڭ جاڭاسەمەي فيليالىنىڭ ينسپەكتورلارى سىلەۋسىندى ابايلاپ ۇستاپ، ونى جاراقاتتان قورعاعان. بولجام بويىنشا، ول اناسىنان اداسىپ قالعان نەمەسە ورماندا جوعالىپ كەتكەن.
- مەملەكەتتىك ينسپەكتورلار سىلەۋسىننىڭ كۇشىگىن سەمەي قالاسىنداعى بيولوگيالىق ورتالىققا جەتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. قازىر ول جەردە ماماندار كۇتىپ-باعىپ وتىر. ورتالىقتا جانۋارعا قاجەتتى كومەك كورسەتىلىپ، ۆەتەرينارلار تەكسەرۋدەن وتكىزدى جانە ونى مەكەمە بالانسىنا تىركەدى، - دەپ حابارلادى «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتى.
قازىرگى تاڭدا كىشكەنتاي سىلەۋسىننىڭ جاعدايى جاقسى، ول جاڭا ورتاسىنا ۇيرەنىپ كەلەدى. ماماندار مۇنداي جاعدايلاردىڭ وتە سيرەك كەزدەسەتىنىن ايتادى.
ەكولوگتار ەگەر جابايى جانۋار ەلدى مەكەن ماڭىنان بايقالسا، ونى وزدىگىنەن ۇستاۋعا تىرىسپاي، بۇل تۋرالى تابيعات قورعاۋ قىزمەتىنىڭ ماماندارىنا حابارلاۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتەدى.