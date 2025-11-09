اباي وبلىسىندا جول قوزعالىسىنا قاۋىپ توندىرگەن جۇرگىزۋشى جازالاندى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا جول ەرەجەسىن بۇزعان ازاماتتار انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
اباي وبلىسىندا پوليتسەيلەر جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعان جۇرگىزۋشى مەن ءتورت جولاۋشىنى جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى. ولار باعدارشامنىڭ قىزىل ءتۇسى جانىپ تۇرعان كەزدە كولىكتەن ءتۇسىپ، جول بويىندا بي بيلەگەن.
بەلگىلى بولعانداي، ولار زاڭدى بۇزىپ عانا قويماي، ءوز ارەكەتتەرىن ادەيى ويىن- ساۋىق ماقساتىندا ۆيدەوعا تۇسىرگەن.
وقيعا قوعامدىق رەزونانس تۋدىردى. بەلگىلى بولعانداي، جاس جۇرگىزۋشى كولىكتى توقتاتقاننان كەيىن، ءتورت جولاۋشى سالوننان شىعىپ، جول ۇستىندە بيلەي باستاعان. بۇل ارەكەتتەر كولىك قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرىپ، باسقا جۇرگىزۋشىلەرگە قاۋىپ توندىرگەن.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قۇقىق بۇزۋشىلىققا قاتىسقانداردىڭ بارلىعىن جەدەل انىقتاپ، بولىمشەگە جەتكىزدى. جۇرگىزۋشى جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ قاعيدالارىن ساقتاماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ءتورت جولاۋشىعا قوعامدىق ءتارتىپ پەن ازاماتتاردىڭ تىنىشتىعىن بۇزاتىن، سونداي-اق جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرگەن ارەكەتى ءۇشىن ءتيىستى شارا قابىلداندى.
- پوليتسيا مۇنداي ويىن ساۋىقتارعا جول ۇستىندە مۇلدەم جول بەرىلمەيتىنىن ەسكەرتەدى. ازاماتتاردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاپ، ءوز ءومىرى مەن اينالاداعىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قاتەرگە تىكپەۋگە شاقىرادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.