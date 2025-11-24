اباي وبلىسىندا 7 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق قارجى جىمقىرعان ۇيىمنىڭ قىزمەتى اشكەرە بولدى
استانا. KAZINFORM - قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ اباي وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى تۇتىنۋ كووپەراتيۆى تۇرىندە جاسىرىلعان «ELL QUATY» قارجى پيراميداسىنىڭ قىزمەتىن توقتاتتى.
ۇيىمداستىرۋشىلار ازاماتتاردى «HALYK QUATY» كووپەراتيۆىنە مۇشە بولۋعا شاقىرىپ، تۇرعىن ءۇي مەن اۆتوكولىكتى پايىزسىز ءبولىپ تولەۋ ارقىلى الۋعا بولادى دەپ سەندىرگەن. وسى ماقساتتا ولاردان پايلىق جارنالار تالاپ ەتىلگەن.
- halykquaty.kz سايتى جانە الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى ءوز قىزمەتىن جارنامالاپ، «ءار وتباسىعا باقىت!» دەگەن ۇراندى قولدانۋ ارقىلى «حالىقتىق كووپەراتيۆ» دەگەن جالعان بەينە قالىپتاستىرعان. «HALYK» تاۋارلىق بەلگىسىن زاڭسىز پايدالانعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعاننان كەيىن كووپەراتيۆ اتاۋى «ELL QUATY» بولىپ وزگەرتىلگەن، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.
جاڭا سالىمشىلاردى تارتۋ ءۇشىن ءتۇرلى ماركەتينگتىك اكتسيالار ۇيىمداستىرىلعان، ونىڭ ىشىندە «سولنەچنايا تۋرتسيا» تۋريستىك جولدامالارىن ۇتىسقا قويعانى انىقتالدى.
تەرگەۋ بارىسىندا ۇيىمداستىرۋشى قىلمىستىق جولمەن تۇسكەن تابىستى زاڭداستىرۋ ماقساتىندا ءوز اتىنا «QAZ INFO MARKET» ج ش س تىركەپ، سالىمشىلار قاراجاتىن «كاسىبي، عىلىمي جانە تەحنيكالىق قىزمەتتەرگە تولەم» رەتىندە شىعارىپ وتىرعانى بەلگىلى بولدى. الايدا مۇنداي قىزمەتتەر كورسەتىلمەگەن.
پيراميداعا 1,5 مىڭنان اسا سالىمشى تارتىلىپ، ولاردىڭ جالپى شىعىنى 6,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن.
ۇيىمداستىرۋشى قاماۋعا الىندى. تەرگەۋ جالعاسۋدا. ق ر ق پ ك-نىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە مالىمەتتەر جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەيىك، قاراعاندىدا «ءۇمىت سامعاۋ» قارجى پيراميداسىن ۇيىمداستىرعاندار تەرگەلىپ جاتىر.