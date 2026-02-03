ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:52, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    اباي وبلىسىندا 50 جولاۋشى مىنگەن اۆتوبۋس اۋدارىلىپ قالدى

    سەمەي. KAZINFORM - پوليتسيا جولاۋشىلار اۆتوبۋسى قاتىسقان جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا تەكسەرۋ باستادى. بۇل تۋرالى اباي وبلىسىنىڭ پ د حابارلادى.

    Абай облысында 50 жолаушы мінген автобус аударылып қалды
    Фото: Абай облысы ПД

    وقيعا 31- قاڭتاردا ساعات 10:30 دا سەمەي- قاينار اۆتوجولىنىڭ 62-شاقىرىمىندا، زنامەنكا اۋىلى ماڭىندا بولعان.

    الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، 52 جاستاعى جۇرگىزۋشى باسقارعان SETRA ماركالى جولاۋشىلار اۆتوبۋسى جولدان شىعىپ كەتىپ، اۋدارىلىپ كەتكەن. اۆتوبۋس سالونىندا ۆاحتالىق جۇمىسقا بارا جاتقان 50 جولاۋشى بولعان.

    جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان جولاۋشىلار ومىرىنە قاۋىپ توندىرمەيتىن دەنە جاراقاتتارىن العان. بارلىق زارداپ شەككەندەرگە ۋاقتىلى قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى.

    اتالعان فاكت بويىنشا پوليتسيا تەكسەرۋ جۇمىستارىن باستادى. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر.

    ايتا كەتەلىك اقمولا وبلىسىندا جۇكتى ايەل مەن كۇيەۋى جول اپاتىنان كوز جۇمعان ەدى.

