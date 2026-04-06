اباي ەسكەرتكىشىنە جيىرما جىل: ماسكەۋدە گۇل شوقتارىن قويۋ ءراسىمى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - 4-ساۋىردە ماسكەۋدەگى چيستىە پرۋدىداعى اباي قۇنانبايەۆ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل كۇنى ەسكەرتكىشتىڭ 2006 -جىلى قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرىنىڭ قاتىسۋىمەن اشىلعانىنا تۋرا 20 جىل تولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ءىس-شاراعا قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىسى داۋرەن ابايەۆ، استانا قالاسى ءماسليحاتىنىڭ مۇشەلەرى، سونداي-اق ديپلوماتيالىق ميسسيا مۇشەلەرى قاتىستى.
استانا ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى تابيعات زەينۇلقابدەن ءوز سوزىندە ەسكەرتكىشتىڭ ماسكەۋدىڭ ورتالىعىندا ورناتىلۋى تەك ابايدىڭ وزىنە عانا ەمەس، بۇكىل قازاق حالقىنا دا قۇرمەت كورسەتۋدىڭ سيمۆوليكالىق بەلگىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكەرتكىشتىڭ ورنالاسقان جەرى ادەيى تاڭدالعان. چيستىە پرۋدى اۋدانى تاريحي تۇرعىدان قازاقستاننىڭ قاتىسۋىمەن بايلانىستى: بۇرىن وندا قازاق ك س ر تۇراقتى وكىلدىگى، ال بۇگىندە قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىلىگى ورنالاسقان. بۇل گەوگرافيا - كەزدەيسوق جاعداي ەمەس، رەسەيدەگى ينستيتۋتسيونالدى ەستەلىكتىڭ جالعاسى.
ەسكەرتكىشتىڭ ءوزى - قازاقستاننىڭ رەسەي استاناسىنا سىيلىعى. ونى اۆتورلىق ۇجىم - مۇسىنشىلەر مارات اينەكوۆ پەن سايد اينەكوۆ، ساۋلەتشى ۆالەري رومانەنكو، ديزاينەر تيمۋر سۇلەيمەنوۆ جانە سۋرەتشى ەدۋارد دروبيتسكي دايىنداعان.
ەسكەرتكىش اشىلعاننان بەرى كورىكتى جەرگە اينالدى. وعان قازاقستاننىڭ رەسمي دەلەگاتسيالارى جانە رەسەيدە تۇراتىن وتانداستار كەلىپ تۇرادى.