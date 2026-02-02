ابۋ-دابيدەگى ۋكراينا، ا ق ش جانە رەسەي اراسىنداعى كەلىسسوزدەر كەيىنگە قالدى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ۋكراينا، رەسەي جانە ا ق ش اراسىنداعى كەلىسسوزدەر 4-5- اقپان كۇندەرى ابۋ- دابي قالاسىندا وتەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BILD.
بۇعان دەيىن كونسۋلتاتسيالار 1- اقپاندا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ استاناسىندا باستالادى دەپ جوسپارلانعان بولاتىن.
ۋكراينا باسشىسى ەلىنىڭ «مازمۇندى ءارى ناتيجەلى اڭگىمەگە» دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
اقپارات كوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، كەلىسسوزدەر بارىسىندا ءبىرقاتار تەحنيكالىق ماسەلەلەر بويىنشا ىلگەرىلەۋ بار، الايدا نەگىزگى ساياسي كەلىسپەۋشىلىكتەر ءالى دە ساقتالىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ا ق ش تاراپى ماسكەۋمەن جەكە فورماتتا بايلانىس جۇرگىزىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، امەريكالىق كەلىسسوز جۇرگىزۋشى ستيۆ ۋيتكوفف مايامي قالاسىندا رەسەي وكىلى كيريلل دميترييەۆپەن وتكەن كەزدەسۋدى ناتيجەلى دەپ باعالاعان.
سدان سوڭ اقش پەن رەسەيدىڭ فلوريداداعى كەلىسسوزى قالاي وتكەنى مىناۋ سىلتەمەدە حابارلاندى.