ابۋ-دابيدە ۋكراينا بويىنشا كونسۋلتاتسيالاردىڭ ەكىنشى كەزەڭى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ استاناسىندا ۋكراينا، ا ق ش جانە رەسەيدىڭ قاتىسۋىمەن رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ كەلەسى كەزەڭى باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۋكراينا دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى رۇستەم ۋمەروۆ كونسۋلتاتسيالاردىڭ باستالعانىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسسوز پروتسەسى ءۇشجاقتى فورماتتا باستالدى، سودان كەيىن تاراپتار ناقتى سالالار بويىنشا بولەك توپتاردا جۇمىس ىستەۋگە كوشەدى.
- كەلىسسوز پروتسەسى ءۇشجاقتى فورماتتا باستالدى - ۋكراينا، قۇراما شتاتتار جانە رەسەي. سودان كەيىن ناقتى ترەكتەر بويىنشا بولەك توپتاردا ۇستانىمداردى بىرلەسىپ ۇيلەستىرۋ جوسپارلانعان، - دەپ اتاپ ءوتتى رۇستەم ۋمەروۆ.
ول ۋكراينا دەلەگاتسياسى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي بەلگىلەگەن ايقىن نۇسقاۋلارعا سايكەس ارەكەت ەتىپ جاتقانىن جانە تۇراقتى جانە ءادىل بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز مەملەكەت باسشىسىن كەلىسسوزدىڭ ءاربىر كەزەڭىنىڭ بارىسى تۋرالى حاباردار ەتىپ وتىرمىز، - دەپ قوسىپ ءوتتى ۋكراينا دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى.
قاڭتار ايىندا ابۋ-دابيدە ۋكراينا بويىنشا ەكى كۇندىك كونسۋلتاتسيالار اياقتالدى.
تاراپتار اراسىنداعى نەگىزگى كەلىسپەۋشىلىكتەر اۋماقتىق ماسەلەلەر جانە ىقتيمال كەلىسىم شارتتارى بولىپ قالىپ وتىر. ماسكەۋ كەلىسىمگە قول جەتكىزۋدىڭ ءبىر شارتى رەتىندە ۋكراينا كۇشتەرىنىڭ دونەتسك وبلىسىنىڭ شىعىس اۋداندارىنان شىعارىلۋىن تالاپ ەتتى. كيەۆ اسكەردىڭ ءبىرجاقتى شىعارىلۋىنا جول بەرىلمەيتىنىن مالىمدەپ، قاقتىعىس سىزىعىن قازىرگى پوزيتسياسىندا بەكىتىلۋىن جاقتايدى.
ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي بۇعان دەيىن اۋماقتىق ماسەلە كەلىسسوز كۇن ءتارتىبىنىڭ ورتالىق ەلەمەنتى بولىپ قالا بەرەتىنىن، ەكى تاراپتىڭ دا قاقتىعىستى توقتاتۋعا دەگەن مىندەتتەمەلەرىن ءوزارا ورىنداۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ وتكەن. ۋكراينا پرەزيدەنتى ا ق ش جانە رەسەيمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋلەردىڭ جاڭا كەزەڭى الدىندا كەلىسسوز توبىمەن كەزدەسۋ وتكىزىپ، ۋكراينانىڭ ناقتى قادامعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
پرەزيدەنت ترامپ اكىمشىلىگى سوڭعى ءبىر جىل ىشىندە ماسكەۋ مەن كيەۆتىڭ ۇستانىمدارىن ۇيلەستىرۋگە باعىتتالعان ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەر جۇمسادى. امەريكا وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كونسۋلتاتسيالاردىڭ بىرنەشە راۋندىنا قاراماستان تاراپتار نەگىزگى ماسەلەلەر بويىنشا ءالى دە ايتارلىقتاي كەلىسپەۋشىلىكتەردى ساقتاپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، ۋكراينا، رەسەي جانە ا ق ش اراسىنداعى ەكى كۇندىك كەلىسسوزدەر قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا ابۋ-دابيدە اياقتالدى. تاراپتار 1-اقپاندا كەزدەسۋگە كەلىستى.
الايدا، بەلگىلى بولعانداي، كەلىسسوزدەردىڭ كەلەسى كەزەڭى 4-جانە 5-اقپانعا اۋىستىرىلدى.