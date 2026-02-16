اپات جانە دۋمان: الەمدى جاۋلاعان ەكى ءان
استانا. قازاقپارات - بۇل ەكى ءان ءبىر ءداۋىردىڭ ەكى ءتۇرلى بەينەسىن كورسەتەدى. كەيبىر اندەر جەكە تۋىندى شەڭبەرىنەن شىعىپ، بەلگىلى ءبىر ءداۋىردىڭ بەلگىسىنە اينالادى. الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندە ادامدار ءبىر فيلمدى كورىپ، ءبىر ىرعاققا بيلەدى. ءتىلى، مادەنيەتى بولەك اۋديتوريانى بىرىكتىرگەن شىعارمالار بار.
سولاردىڭ ىشىندە ەڭ تانىمال ەكەۋى - My Heart Will Go On مەن Macarena. بۇل ەكى ءان الەمدىك مۋزىكا تاريحىندا ءارتۇرلى جولمەن ەستە قالدى. ءبىرى - تراگەديالىق ماحابباتتىڭ ءۇنى، ەكىنشىسى - جاپپاي ءبيدىڭ سيمۆولى. ءبىراق ەكەۋىن بىرىكتىرەتىن نارسە بار. ۋاقىت وتە كەلە ولار جاي حيت ەمەس، تۇتاس ءبىر كەزەڭنىڭ مۋزىكالىق بەلگىسىنە اينالدى.
كينو ارقىلى ماڭگى قالعان ءان
My Heart Will Go On دەگەن ءان 1997-جىلى شىقتى. ورىنداۋشىسى - Celine Dion. ءان Titanic فيلمىمەن بىرگە تانىلدى.
بۇل ءان جەكە سينگل رەتىندە ەمەس، كينونىڭ ەموتسيونالدىق جالعاسى رەتىندە قابىلداندى. فيلمدەگى ماحاببات حيكاياسى، اپات، قايعى ءبارى دە وسى اۋەنمەن بايلاندى. ءاندى فيلمنەن بولەك ەلەستەتۋ قيىن ەدى. ماتىنىندە ءدىني نەمەسە ناقتى تاريحي سيپات جوق. نەگىزگى ويى - جوعالتۋدان كەيىن دە سەزىمنىڭ ساقتالۋى. وسى مازمۇن-ماعىنا ونى كەز كەلگەن مادەني ورتادا تۇسىنىكتى ەتتى.
ءان فيلمگە ارنالعان بولا تۇرا، 1990 -جىلداردىڭ سوڭىندا دەربەس سيمۆولعا اينالدى. راديو، تەلەارنا، ماراپات كەشتەرى ارقىلى ول الەمدىك حيتكە اينالدى. بۇگىندە بۇل اۋەندى ەستىگەن ساتتە كوپ ادام «تيتانيك» بەينەسىن اۆتوماتتى تۇردە كوز الدىنا ەلەستەتەدى.
My Heart Will Go On نەگە ونداعان جىل بويى ۇمىتىلماي كەلەدى؟ ونىڭ قۇپياسى - ەموتسيونالدىق قۇرىلىمىندا. اۋەنى باياۋ باستالىپ، بىرتىندەپ كۇشەيەدى. قايىرماسى كەڭ تىنىسپەن ايتىلادى. ءاندى ورىنداۋ تەحنيكالىق جاعىنان كۇردەلى بولسا دا، مەلودياسى ەستە قالادى. ءماتىنى بەلگىلى ءبىر ەلگە نەمەسە يدەولوگياعا بايلانباعان. ماحاببات، ەستەلىك، جالعاسۋ… سوندىقتان بۇل ءاندى ءتۇسىنۋ ءۇشىن ارنايى مادەني كود قاجەت ەمەس.
My Heart Will Go On ءانىنىڭ مازمۇندىق اۋدارماسى:
ءار ءتۇن سايىن سەنى كورەمىن تۇسىمدە،
سول ارقىلى سەنىڭ ءالى ءتىرى ەكەنىڭدى سەزەمىن.
اراداعى قاشىقتىققا قاراماستان،
سەن جۇرەگىمە كەلىپ، ءومىردىڭ جالعاساتىنىن كورسەتەسىڭ.
جاقىنسىڭ با، الىستاسىڭ با - ءبارىبىر،
جۇرەك سوعۋىن توقتاتپايدى.
بىردە ەسىك اشىلعانداي، ءۇنسىز عانا كەلەتىندەيسىڭ
جۇرەگىم «سەن» دەپ سوعا بەرەدى،
ۋاقىت وتسە دە، توقتامايدى.
بۇل - كەمە قيراعان ءساتتىڭ ەمەس، سول ساتتەن كەيىن دە ۇزىلمەي قالعان سەزىمنىڭ ءانى بولسا كەرەك.
بي ارقىلى تاراعان الەمدىك فەنومەن
Macarena تۋىندىسى 1993- جىلى شىقتى. اۆتورى ءارى ورىنداۋشىسى - Los del Rio.
ءان العاش يسپانيادا تانىلدى، كەيىن رەميكس نۇسقاسى ارقىلى حالىقارالىق حيتكە اينالدى. بۇل ءاننىڭ تارالۋىنا نەگىزگى سەبەپ - بي. قاراپايىم قوزعالىستاردان تۇراتىن قيمىلدار جاپپاي قايتالاندى. ءان جەكە تىڭداۋعا ەمەس، ۇجىمدىق ورىنداۋعا ارنالعانداي اسەر قالدىردى.
ماتىنىندە تەرەڭ فيلوسوفيالىق مازمۇن جوق. اڭگىمە جەڭىل، كۇندەلىكتى وقيعا تۋرالى. ءبىراق ءدال وسى قاراپايىمدىق ونى تەز قابىلدايتىنداي ەتتى.
1990 -جىلداردىڭ ورتاسىنا قاراي Macarena الەمدىك پوپ-مادەنيەتتىڭ بەلگىسىنە اينالدى. سپورتتىق جارىستاردا، مەرەكەلىك كەشتەردە، تەلەباعدارلامالاردا ورىندالدى. ءان باستالعان ساتتە ادامدار اۆتوماتتى تۇردە بي قيمىلدارىن قايتالاي باستايتىن قۇبىلىس قالىپتاستى.
Macarena نەگە ۇزاق ۋاقىت ەستە قالدى؟ ونىڭ قۇپياسى - ىرعاقتىق قۇرىلىمىندا. ىرعاعى انىق، قايىرماسى قايتالامالى. ءاندى كاسىبي ءبيشى دە، بالا دا ورىنداي الادى. قاراپايىم ىرعاق، قايتالاناتىن ءسوز، توپتىق قوزعالىس… سوندىقتان ءتۇسىندىرۋدى قاجەت ەتپەيدى.
Macarena ءانىنىڭ مازمۇندىق اۋدارماسى:
بي باستالسا، مەنى «ماكارەنا» دەپ اتايدى،
ادامدار «ادەمىسىڭ» دەپ كۇلىمدەيدى.
قاراپ تۇرادى، جاقىنداعىسى كەلەدى،
ءبىراق تەك جانىمدا بيلەۋمەن شەكتەلەدى.
ماعان ىلەس، ىرعاقتى بىرگە سەزىن،
قيمىلعا قوسىل، كوڭىلدى بوسات.
ەگەر سەن دە وسى ساتكە لايىق بولساڭ،
ءتۇن سەنىمەن جالعاسۋى مۇمكىن.
قايىرماسى:
دەنەڭە ەركىندىك بەر، ماكارەنا،
ىرعاققا بويىڭدى تاپسىر.
بۇل ءسات - قۋانىش ءۇشىن،
قوزعالىس ءۇشىن.
دەنەڭ بيلەگىسى كەلەدى -
وعان كەدەرگى جاساما.
ەي، ماكارەنا،
اۋەنگە ەر دە، توقتاما.
بۇل - ويلانۋعا ەمەس، قوزعالۋعا ارنالعان ءسات.
بۇل ەكى ءان ءبىر ءداۋىردىڭ ەكى ءتۇرلى بەينەسىن كورسەتەدى. My Heart Will Go On - ىشكى سەزىم مەن ەستەلىكتىڭ مۋزىكاسى. Macarena - ۇجىمدىق قوزعالىس پەن جەڭىل دۋماننىڭ بەلگىسى. ءبىرى تراگەديا ارقىلى ەستە قالسا، ەكىنشىسى بي ارقىلى تارادى. وسى ايىرماشىلىق ولاردى قارسى قويمايدى. كەرىسىنشە، ءبىر كەزەڭنىڭ ىشىندە ەكى ءتۇرلى مۋزىكالىق فەنومەن قاتار ءومىر سۇرە الاتىنىن كورسەتەدى.
aikyn.kz