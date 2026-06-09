ماماندار اعزانى باياۋ تۇردە «بۇزاتىن» ونىمدەردى اتادى
دۇرىس تاماقتانۋ - قاتاڭ تىيىمدار مەن كالوريالاردى ۇزدىكسىز ساناۋ ەمەس، اعزانىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەۋىنە كومەكتەسەتىن تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ جۇيەسى.
قانداي ونىمدەردىڭ شىن مانىندە پايدالى ەكەنىن جانە قايسىسىن شەكتەۋ قاجەت ەكەنىن پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مامانى ولگا ساينو ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
- سالاۋاتتى ءومىر سالتىنا ساي قانداي تاماق ۇسىنىلادى؟
- گليكەميالىق يندەكسى تومەن تاعامدارعا نەگىزدەلگەن ديەتا ۇسىنىلادى. ونىڭ قۇرامىنا جاسۇنىققا (كلەتچاتكاعا) باي ونىمدەر، تۇتاس ءداندى داقىلدار، بۇرشاق تۇقىمداستار جانە باسقا دا پايدالى تاعامدار كىرەدى. بۇل تالاپتارعا ەڭ سايكەس كەلەتىن تاماقتانۋ ۇلگىسى - جەرورتا تەڭىزى ديەتاسى.
تاماق تانۋ جيىلىگى - كۇنىنە 3 رەت.
سونداي-اق سۋ ءىشۋ رەجيمىن ساقتاۋ ماڭىزدى. كۇنىنە قاجەتتى ەركىن سۇيىقتىق مولشەرى دەنە سالماعىنىڭ ءار كيلوگرامىنا شاققاندا 30 م ل بولۋى كەرەك. قارقىندى دەنە بەلسەندىلىگى كەزىندە قوسىمشا 500- 1000 م ل سۇيىقتىق ءىشۋ قاجەت.
مىنالاردى ازايتۋ قاجەت:
قانت پەن تازارتىلعان كومىرسۋلار. ولار اعزادا قابىنۋ پروتسەستەرىن كۇشەيتەتىن مولەكۋلالاردىڭ بولىنۋىنە ىقپال ەتەدى. ولارعا ءتاتتى سۋسىندار، توقاشتار، اق نان جانە كونديتەرلىك ونىمدەر جاتادى.
مارگاريننىڭ، فاستفۋدتىڭ جانە ونەركاسىپتىك نان-توقاش ونىمدەرىنىڭ قۇرامىنداعى ترانسمايلار.
قورەكتىك قۇندىلىعى تومەن، ءبىراق كالورياسى جوعارى تاعامدار: فاستفۋد، ءتۇرلى ىسكەباسارلار (سنەكتەر) جانە تاتتىلەر.
مىنالاردى كوبىرەك تۇتىنۋ قاجەت:
جاسۇنىققا (كلەتچاتكاعا) باي ونىمدەر. كۇنىنە كەمىندە 25- 30 گرامم جاسۇنىق تۇتىنۋ قاجەت.
جاسۇنىق كوزدەرى:
تۇتاس ءداندى ونىمدەر (قۇرعاق كۇيىندە كۇنىنە 150- 200 گ): سۇلى، تۇتاس ءداندى نان، قوڭىر كۇرىش، كينوا، قاتتى بيداي سورتتارىنان جاسالعان ماكارون ونىمدەرى.
كوكونىستەر (كۇنىنە 400- 500 گ): بروككولي، ءسابىز، شپينات، ءتاتتى بۇرىش، قىزىلشا، باتات (قابىعىمەن بىرگە).
جەمىستەر مەن جيدەكتەر (كۇنىنە 150- 250 گ): الما، المۇرت، بانان، كيۆي، ءىنجىر، تاڭقۋراي، قۇلپىناي، شيە، قاراقات، قارلىعان، كوكجيدەك.
بۇرشاق تۇقىمداستار (دايىن كۇيىندە كۇنىنە 100-150 گ): ۇرمە بۇرشاق، جاسىمىق، اسبۇرشاق جانە نۇت.