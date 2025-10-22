اۋا رايىنا بايلانىستى بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 22-قازاندا ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
قازگيدرومەت سينوپتيكتەرىنىڭ بولجامى بويىنشا، ماڭعىستاۋ، اتىراۋ، جامبىل، قىزىلوردا، اقتوبە جانە باسقا دا وڭىرلەردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سونىمەن قاتار بىرنەشە وبلىستا تۇمان ءتۇسىپ، كەي جەرلەردە ەكپىندى جەل سوعۋى مۇمكىن.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا جوعارى ءورت قاۋپى بار.
اتىراۋ وبلىسىندا سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا كەي ۋاقىتتاردا نوسەر جاڭبىر جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورالدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىندا شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. جەزقازعاندا جوعارى ءورت قاۋپى بار.
اقتوبە وبلىسىندا وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردادا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى بار.
جەتىسۋ وبلىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15-20، كەي ۋاقىتتاردا 25 م/س. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جانە تالدىقورعاندا تۇندە 1-3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. پاۆلوداردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. پەتروپاۆلدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. كوكشەتاۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
ايتا كەتەيىك، «قازگيدرومەت» ر م ق سينوپتيكتەرى الداعى كۇندەردەگى اۋا رايىنا بولجام جاسادى.