اۋە قورعانىسى كۇشتەرى بىلتىر 12 مىڭ ساعاتتان استام وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارىن ورىنداعان
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىندا قارۋلى كۇشتەردىڭ اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ اۆياتسيالىق بولىمدەرى وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارىن ورىنداۋعا كىرىستى. 2025 -جىلى ەكيپاجداردىڭ جالپى ۇشۋ ۋاقىتى 12 مىڭ ساعاتتان استى جانە بۇل كورسەتكىش جىل سايىن ارتىپ كەلەدى.
وقۋ-جاتتىعۋ ءىس-شارالارى ۇشۋ ەكيپاجدارى، ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق قۇرام جانە قامتاماسىز ەتۋ بولىمشەلەرىنىڭ كاسىبي دەڭگەيىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. باعدارلاماعا ترەناجەرلاردا ساباقتار وتكىزۋ، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىن تەكسەرۋ، شتاتتان تىس جاعدايلاردا ارەكەت ەتۋ داعدىلارىن جەتىلدىرۋ، ۇشۋ قۇرامىنىڭ، ۇشۋدى باسقارۋ توپتارىنىڭ جانە اۆياتسيالىق تەحنيكانىڭ دايىندىعىن باقىلاۋ كىرەدى.
ۇشۋ بارىسىندا ەكيپاجدار اۋە شايقاسىن جۇرگىزۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرىن مەڭگەرىپ، جەرۇستى جانە تەڭىز نىساندارىنا اۆياتسيالىق سوققىلار جاساۋ تاجىريبەسىن جەتىلدىرەدى. اسىرەسە اۋە بارلاۋىن جۇرگىزۋ جانە راديوەلەكتروندىق كۇرەس قۇرالدارىن قولدانۋ ماسەلەلەرىنە باسىمدىق بەرىلەدى.
19132 اسكەري ءبولىمىنىڭ شتاب باستىعى پودپولكوۆنيك تيمۋر ساندىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءىس-شارالار جوعارى جاۋىنگەرلىك دايىندىق دەڭگەيىن ساقتاۋ جانە جاڭا تاكتيكالىق تاسىلدەردى ۋاقتىلى ەنگىزۋ ءۇشىن ماڭىزدى.
ۇشۋ ەكيپاجدارى دەسانتتى تاسىمالداۋ جانە ءتۇسىرۋ، شارتتى تۇردە جارالانعانداردى ەۆاكۋاتسيالاۋ، ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ وپەراتسيالارىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ءارتۇرلى جۇكتەردى، ونىڭ ىشىندە سىرتقى اسپاعا بەكىتىلگەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ مىندەتتەرىن ورىندايدى. ۇشۋ تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋىن وبەكتيۆتى باقىلاۋ ماتەريالدارى نەگىزىندە نۇسقاۋشىلار قاداعالايدى. ۇشۋلار كۇردەلى مەتەورولوگيالىق جاعدايلاردا، سونىڭ ىشىندە كورىنۋ شەكتەۋلى، جاۋىن-شاشىندى جانە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت وزگەرۋ جاعدايلارىندا وتەدى.
تاۋلى ايماقتاردا ۇشۋ قۇبىلمالى جەل اعىندارى مەن اتموسفەرالىق قىسىمنىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى قيىندىقتار تۋعىزادى، ال سۋ ۇستىندە ۆيزۋالدى باعدارلاردىڭ بولماۋى ۇشۋ ساپاسىنا اسەر ەتەدى. تۇنگى ۋاقىتتا ۇشقىشتار تۇنگى كورۋ قۇرالدارىن پايدالانادى، جاسىرىن ارەكەت ەلەمەنتتەرىن پىسىقتاۋ كەزىندە بورتتىق جارىق شامدارى وشىرىلگەن كۇيدە ۇشادى. اۋە قورعانىسى كۇشتەرىندە اۆياتسيالىق بولىمدەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىعىنا بولىنەتىن ۋاقىت جىل سايىن تۇراقتى تۇردە ارتىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قورعانىس مينيسترىنە اسكەري جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتى كۇشەيتۋ جونىندە ناقتى مىندەتتەر جۇكتەگەنىن جازعان ەدىك.