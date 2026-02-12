ا ق ش-يزرايل ديالوگى: يران توڭىرەگىندەگى كەلىسسوزدەر جالعاسادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بەنيامين نەتانياحۋمەن وتكەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن يرانعا قاتىستى «تۇپكىلىكتى» شەشىم قابىلدانباعانىن مالىمدەدى.
دەگەنمەن، ۆاشينگتون تەگەرانمەن كەلىسسوزدەردى جالعاستىراتىنىن راستادى، دەپ حابارلايدى Reuters.
ۆاشينگتوندا وتكەن كەزدەسۋ ەكى جارىم ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلىپ، جابىق فورماتتا ءوتتى. بۇل - ترامپتىڭ اق ۇيگە ورالعاننان بەرگى نەتانياحۋمەن جەتىنشى كەزدەسۋى. پرەزيدەنت كەلىسسوزدەردى «وتە جاقسى» دەپ باعالاعانىمەن، ناقتى شەشىمدەر قابىلدانباعانىن ايتتى.
ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا: «ءبىز يرانمەن كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋدى تالاپ ەتۋدەن باسقا تۇپكىلىكتى شەشىمگە كەلگەن جوقپىز. مۇمكىن بولسا، بۇل بارشاعا ءتيىمدى بولار ەدى»، - دەپ جازدى.
سونىمەن بىرگە ول كەلىسىم ءساتسىز اياقتالعان جاعدايدا قاتاڭ شارالار قاراستىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. بۇعان دەيىن ترامپ يران يادرولىق قارۋدان دا، بالليستيكالىق زىمىرانداردان دا باس تارتۋى ءتيىس ەكەنىن مالىمدەگەن.
نەتانياحۋ يرانمەن جاسالاتىن كەز كەلگەن كەلىسىم تەك يادرولىق باعدارلامامەن شەكتەلمەۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى. يزرايل تاراپى يراننىڭ زىمىران ارسەنالىنا شەكتەۋ قويۋدى جانە حاماس پەن «حەزبوللا» سياقتى قارۋلى توپتاردى قولداۋدى توقتاتۋدى تالاپ ەتەدى.
يزرايل شەنەۋنىكتەرى ۆاشينگتوندى تەگەراننىڭ ۋادەلەرىنە ساقتىقپەن قاراۋعا شاقىردى. الايدا يران بۇل تالاپتاردى قابىلداماي، كەلىسسوزدەر تەك يادرولىق باعدارلاما اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ەگەر كەلىسسوزدەر ناتيجەسىز اياقتالسا، اسكەري سەناري دە تالقىلانۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى. بۇل تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ ودان ءارى ۋشىعۋىنا اكەلۋى ىقتيمال.
سونىمەن قاتار، كەزدەسۋ بارىسىندا گازا سەكتورىنداعى جاعداي دا قارالدى. ترامپ اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسىمدى العا جىلجىتۋعا تىرىسىپ جاتقانىن ايتتى. الايدا قارۋسىزدانۋ جانە يزرايل اسكەرىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن شىعارۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەلىسپەۋشىلىكتەر ساقتالىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قاتىستى ستراتەگيالىق تۇرعىدا ءبىر باعىتتا بولعانىمەن، ناقتى كەلىسىم شارتتارى مەن باسىمدىقتار جونىندە ايىرماشىلىقتار بار.