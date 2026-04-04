ا ق ش يرانمەن سوعىستا ءبىر كۇندە ەكى اسكەري ۇشاعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - جۇما كۇنى كۇندىز يراننىڭ قارۋلى كۇشتەرى امەريكالىق جويعىش ۇشاقتى اتىپ تۇسىرگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
باستاپقىدا يراندىق تاراپ ونىڭ F-35 جويعىشى ەكەنىن حابارلاعانىمەن، The Aviationist باسىلىمى سىنىقتاردى تالداۋ ناتيجەسىندە بۇل ۇشاقتىڭ F-15E Strike Eagle جويعىش- بومبالاۋشىسى ەكەنىن انىقتاعانىن جازدى.
باسىلىم مالىمەتىنشە، ۇشاق ەكيپاجىنىڭ ەكى مۇشەسى دە كاتاپۋلتا ارقىلى شىعىپ ۇلگەرگەن. الايدا اقش ازىرگە ولاردىڭ بىرەۋىن عانا تاپقان، ەكىنشىسى ءىز- ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا قالىپ وتىر.
سونىمەن قاتار يراندىق تاراپ ۇشقىشتىڭ قولعا تۇسكەنىن رەسمي تۇردە راستاعان جوق. دەگەنمەن بيلىك ونى ۇستاۋعا كومەكتەسەتىندەرگە سىياقى جاريالاعانى ايتىلىپ جاتىر.
سول كۇنى كەيىنىرەك The New York Times امەريكالىق ەكى رەسمي تۇلعاعا سىلتەمە جاساپ، ورمۋز بۇعازى ماڭىندا A-10 Warthog شابۋىلداۋشى ۇشاعىنىڭ قۇلاعانىن حابارلادى. ۇشاق پيلوتى امان قالىپ، قۇتقارىلعان.
وسىلايشا ا ق ش ءبىر كۇن ىشىندە بىردەن ەكى اسكەري ۇشاعىنان ايىرىلىپ وتىر. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاعداي ايماقتاعى اسكەري شيەلەنىستىڭ كۇرت كۇشەيگەنىن كورسەتەدى.
دەگەنمەن يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى (ك س ي ر) ۇشقىشتاردىڭ ءبىرىن تۇتقىنعا العانىن مالىمدەدى.
ال ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اتىپ تۇسىرىلگەن امەريكالىق ۇشاقتىڭ يرانمەن كەلىسسوزدەرگە اسەر ەتپەيتىنىن مالىمدەدى.
- جوق، مۇلدە اسەر ەتپەيدى.. . ءبىز سوعىس جاعدايىندامىز، - دەدى ترامپ.
سوڭعى مالىمەتتەرگە سايكەس، ا ق ش تاراپى ءبىر ۇشقىشتى قۇتقارعانىن راستادى، ال ەكىنشى ەكيپاج مۇشەسىنە قاتىستى قاراما-قايشى اقپارات تارادى. ونىڭ قولعا تۇسكەنى ايتىلا باستادى. ا ق ش بۇل اقپاراتتى رەسمي تۇردە ءالى تولىق راستاعان جوق.
ەسكە سالا كەتەيىك، جۋىردا قىرىمدا ۇشاق اپاتقا ۇشىراپ، 29 ادام مەرت بولدى.