ا ق ش، يران جانە وزگە مەملەكەتتەر بىتىمگە كەلۋى مۇمكىن بە؟
استانا. KAZINFORM – ا ق ش، يران جانە باسقا دا ەلدەر قاقتىعىستى رەتتەۋدىڭ العاشقى كەزەڭى رەتىندە 45 كۇن اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن ەنگىزۋ تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى Axios پورتالى.
دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، قازىر ەكى كەزەڭنەن تۇراتىن جوسپار تالقىلانىپ جاتىر. ءبىرىنشى كەزەڭدە 45 كۇندىك ۋاقىتشا ءبىتىم ورناتۋ ۇسىنىلادى، بۇل ارالىقتا تاراپتار تۇپكىلىكتى بەيبىت كەلىسىمنىڭ شارتتارىن كەلىسە الادى. قاجەت بولعان جاعدايدا بۇل مەرزىم ۇزارتىلۋى مۇمكىن.
ەكىنشى كەزەڭدە قاقتىعىستى تولىق توقتاتاتىن كەلىسىمگە قول قويۋ كوزدەلەدى.
مالىمەتكە سۇيەنسەك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگى كەيىنگى كۇندەرى يرانعا بىرنەشە ۇسىنىس جولداعان، الايدا يراندىق تاراپ ءالى ەشقايسىن قابىلداعان جوق.
ايتا كەتەيىك، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيا باستادى. تەل-اۆيۆ سوققىنىڭ ماقساتى تەگەران يادرولىق قارۋ الۋىنا جول بەرمەۋ ەكەنىن مالىمدەدى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا يران فلوتى مەن قورعانىس ونەركاسىبىن جويۋعا نيەت ءبىلدىردى.
كەيىن تەگەران جاۋاپ رەتىندە يزرايل اۋماعىنا، سونداي-اق، تاياۋ شىعىستاعى امەريكا بازالارىنا شابۋىل جاسادى.