ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر جاڭا كەزەڭگە ءوتتى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەراننىڭ كۇن سايىن كەلىسىمگە جاقىنداپ كەلە جاتقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كەلىسىم جوباسى دايىن ەكەنىن جانە تاراپتاردىڭ وعان قول قويۋعا «الدەقايدا جاقىنداي تۇسكەنىن» راستادى.
CBS News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ كەلىسىم ءماتىنى ازىرلەنگەنىن جانە كەلىسسوزدەردە ىلگەرىلەۋ بار ەكەنىن ايتتى.
الايدا ول تەلەارنا دەرەككوزدەرىنە سىلتەمە جاساپ تاراتقان، كەلىسىم شارتتارىندا ورمۋز بۇعازىن اشۋ، شەتەل بانكتەرىندەگى يران اكتيۆتەرىن بۇعاتتان شىعارۋ جانە كەلىسسوزدەردى تاعى 30 كۇنگە ۇزارتۋ قاراستىرىلعانى تۋرالى اقپاراتتى راستاۋدان باس تارتتى.
ترامپ بۇل سۇراققا جاۋاپ رەتىندە تەك قۇجات ءماتىنى «كۇن سايىن جاقسارىپ كەلە جاتقانىن» ايتتى.
بۇعان دەيىن تەگەران سوعىستى توقتاتۋ جانە يادرولىق باعدارلاماعا قاتىستى كەلىسسوزدەر اياسىنداعى ا ق ش-تىڭ نەگىزگى تالاپتارىنىڭ بىرىنە قاتىستى ۇستانىمىن قاتاڭداتقانى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك يران ترامپتىڭ قوقان-لوقىسىنا قاراماستان ا ق ش-پەن كەلىسسوزدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەگەن ەدى.