ا ق ش يادرولىق قالدىق ماسەلەسىنەن قاشا المايدى
استانا. قازاقپارات - اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ 2050-جىلعا قاراي ا ق ش- تاعى يادرولىق قۋاتتى ءتورت ەسە ارتتىرۋ جوسپارىن جاريالادى. ال 33 ەل سول مەرزىم ىشىندە يادرولىق قۋاتتى ءۇش ەسە كوبەيتۋگە ارنالعان دەكلاراتسياعا قول قويدى.
جاڭا يادرولىق ەنەرگەتيكاعا ۇكىمەتتەر عانا ەمەس، جەكە كومپانيالار دا بەلسەندى تۇردە كىرىسىپ وتىر. تەحنولوگيالىق كومپانيالار جابىلعان زاۋىتتاردى قايتا ىسكە قوسۋعا، سونداي-اق بار زاۋىتتاردىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ۇزارتۋعا جانە قۋاتىن ارتتىرۋعا تىرىسۋدا. وسىلايشا امەريكاداعى ەڭ ءىرى، ەڭ تاجىريبەلى جانە تابىستى كومپانيالار جاڭا يادرولىق ەنەرگەتيكاعا بەت بۇرۋدا.
الايدا بۇل ماقساتتىڭ سوڭىندا 90000 توننا يادرولىق قالدىق جاتىر. اتالمىش ماسەلە قاۋىپسىزدىكپەن ەمەس، يادرولىق قۋاتتى ايتارلىقتاي كەڭەيتۋ ءۇشىن كەدەرگى بولىپ وتىر.
ايتا كەتۋ كەرەك، يادرولىق قالدىق ارنايى باسسەيندەردە نەمەسە قۇرعاق كونتەينەرلەردە ساقتالادى. ا ق ش- تا تاريحتا وندىرىلگەن بارلىق پايدالانىلعان وتىن ءبىر فۋتبول الاڭىنا سىيىپ كەتەتىندەي عانا.
سۇرانىستىڭ ارتۋىنا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قارقىندى دامۋى جانە ەلەكتركولىك وندىرىسىنە باسىمدىق بەرىلۋى سەبەپ. الايدا اتوم ەنەرگەتيكاسىنىڭ ءقاۋىپتى تۇستارى دا بار. ماسەلەن، يادرولىق قالدىقتار. دونالد ترامپتىڭ دەرەكتەر ورتالىقتارىن ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى اۋقىمدى جوسپارلارى كۇن تارتىبىنە ەسكى ماسەلەنى قايتا شىعاردى. ول - اسا ۋىتتى قالدىقتاردى كومۋ ماسەلەسى. مۇنداي قالدىقتار يادرولىق رەاكتورلاردىڭ جۇمىسى ناتيجەسىندە پايدا بولادى. الايدا باستى قيىندىق ەل اۋماعىندا ونى ساقتايتىن قويمانىڭ جوقتىعى ماسەلەگە اينالىپ وتىر.
قازىر شامامەن 100 مىڭ توننا راديواكتيۆتى ماتەريال اتوم ەلەكتر ستانسيالارىندا ۋاقىتشا ساقتاۋلى. ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن بيلىك قالدىقتاردى جەر استىنا ورنالاستىرۋعا دايىن وڭىرلەرگە ىزدەۋ جاريالادى. ەسەسىنە شتاتتارعا فەدەرالدىق قولداۋ مەن اتوم ەنەرگەتيكاسىنا ينۆەستيتسيا تارتۋعا جاردەم بەرىلەدى. شتات تۇرعىندارىنا ويلانۋعا 60 كۇن مەرزىم بەرىلدى.