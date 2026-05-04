ا ق ش-تىڭ جاڭا باج سالىعى بۇكىل ەۋروپاعا سوققى - مەرس
استانا. KAZINFORM - گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرس ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ەۋروپالىق وداقتان اكەلىنەتىن اۆتوكولىكتەرگە كەدەندىك باجدى ارتتىرۋ تۋرالى شەشىمى بۇكىل ەۋروپاعا جاسالعان سوققى دەپ سانايدى. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگى جازدى.
مەرس ا ق ش-تىڭ جاڭا يمپورتتىق تاريفتەرىن گەرمانياعا باعىتتالعان شارا رەتىندە قاراستىرمايتىنىن اتاپ ءوتتى. «ول بۇكىل ەۋروپاعا سوققى جاساعىسى كەلەدى»، - دەدى گەرمانيا كانسلەرى ARD تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
سونىمەن قاتار ول ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ە و-نىڭ 2025 -جىلدىڭ تامىزىندا ا ق ش-پەن كەلىسىلگەن ساۋدا كەلىسىمىن ءالى تولىق جۇزەگە اسىرماعانىنا بايلانىستى ازداپ كوڭىلى قالعانىن ايتتى. ەۋروپارلامەنتتە بۇل قۇجاتقا قاتىستى قارسىلىق ءالى دە ساقتالىپ وتىر.
گەرمانيا ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى ترامپتىڭ ەۋروپالىق تاراپقا ۇنەمى جاڭا تالاپتار قويا بەرۋىنە بايلانىستى شىدامى تاۋسىلىپ بارا جاتقانىن دا ەسكەرتتى.
- امەريكاندىقتار ءبارىن دايىندادى، ال ەۋروپالىقتار دايىندامادى. سوندىقتان مەن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك كەلىسىمگە كەلگەنىمىزدى قالايمىن، - دەدى مەرس.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ كەلەسى اپتادان باستاپ ا ق ش-قا اكەلىنەتىن جەڭىل اۆتوموبيلدەر مەن جۇك كولىكتەرىنە يمپورتتىق باج سالىعىن 25 پايىزعا دەيىن كوتەرەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.