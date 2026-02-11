ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ الدىنداعى قارىزى شامامەن 4 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ترامپ اكىمشىلىگىنەن ا ق ش قارىزىنىڭ (شامامەن 4 ميلليارد دوللار) قانشا بولىگىن وتەۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى جانە بۇل قاراجات قاشان قولجەتىمدى بولاتىنى تۋرالى تۇسىنىكتەمە كۇتىپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلادى NBC News.
وتكەن اپتادا ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش الەمدىك ۇيىمنىڭ قارجىلىق ەرەجەلەرى قايتا قارالماسا نەمەسە بارلىق 193 مۇشە مەملەكەت ءوز جارنالارىن تولەمەسە، ۇيىم قارجىلىق كۇيرەۋگە تاپ بولاتىنىن ەسكەرتتى.
ا ق ش ۇيىمنىڭ تۇراقتى وپەراتسيالىق بيۋدجەتى بويىنشا 2,19 ميلليارد دوللار قارىز، ونىڭ ىشىندە بيىل 767 ميلليون دوللار الىنعان.
بۇدان باسقا، ا ق ش ب ۇ ۇ- نىڭ بىتىمگەرشىلىك وپەراتسيالارى بولەك بيۋجەتى بويىنشا 1,8 ميلليارد دوللار قارىز، جانە بۇل سوما دا وسەتىن بولادى.
ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى وكىلدىگى ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ قارىزدىڭ ايتارلىقتاي بولىگىن بىرنەشە اپتا ىشىندە تولەۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن راستادى، بۇل رەتتە سوڭعى سوما ءالى انىقتالعان جوق.
وتكەن اپتادا ب ۇ ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەرگە جازعان حاتىندا گۋتەرريش تۇراقتى وپەراتسيالىق بيۋجەت قاراجاتى شىلدە ايىنا قاراي تاۋسىلۋى مۇمكىن ەكەنىن، بۇل ۇيىم قىزمەتىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتەتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءوز الەۋەتىن جۇزەگە اسىرا الماي وتىرعانىن سىنعا الدى.