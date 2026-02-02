ا ق ش تاياۋ شىعىسقا تاعى ءبىر اسكەري كەمە جىبەردى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اسكەري شوعىرلاندىرۋ تەگەراندى كەلىسسوز ۇستەلىنە اكەلەدى دەپ ۇمىتتەنىپ وتىر.
امەريكالىق «CBS» تەلەارناسىنىڭ بەيسەنبى كۇنگى حابارىنا سايكەس، دونالد ترامپ اۋقىمدى تەڭىز كۇشتەرىنىڭ يرانعا قاراي بەت العانىن مالىمدەگەننەن كەيىن ا ق ش تاياۋ شىعىسقا تاعى ءبىر اسكەري كەمە جىبەردى.
«CBS» مالىمەتىنشە، جىبەرىلگەن كەمە ˗ «Arleigh Burke» كلاسىنداعى «Aegis» - پەن باسقارىلاتىن «USS Delbert D. Black» زىمىران جويعىشى.
«CBS» دەرەگىنە قاراعاندا، ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ جاۋاپكەرشىلىك ايماعىنداعى كەمەلەر قاتارىندا «USS Abraham Lincoln» اۋە تاسىمالداۋشىسى، «USS SpruancE»، «USS Murphy» ، USS Frank E. Petersen» ، USS McFaul» ، USS Mitscher» جويعىشتارى، سونداي-اق «USS Canberra» ،«USS Tulsa» جانە «USS Santa Barbara» اسكەري كەمەلەرى بار.
پەنتاگون تەگەرانمەن شيەلەنىس جالعاسىپ جاتقان كەزدە اۋە تاسىمالداۋشى سوققى توبىن، زاماناۋي جويعىش ۇشاقتاردى جانە زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىن ايماققا جىبەرۋدى جالعاستىرۋدا.
ترامپ سارسەنبى كۇنى «تەگەران ۆاشينگتونمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن ۇستەلگە وتىرادى»، - دەپ ءۇمىت ءبىلدىردى.
ا ق ش قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت بەيسەنبى كۇنى ۆاشينگتون يراننىڭ يادرولىق قارۋ يەلەنۋ ارەكەتىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىكتەردى قولدانۋعا دايىن ەكەنىن ايتىپ، ديپلوماتيالىق كەلىسىمنىڭ ءالى دە مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش اسكەري شەنەۋنىكتەرى قاڭتاردىڭ باسىندا ايماق اۋقىمدى قاقتىعىسقا دايىن ەمەس ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
يران ارمياسى شيەلەنىس ۋشىققان جاعدايدا كەز كەلگەن شابۋىلعا ناقتى، ءارى جەدەل جاۋاپ بەرىلەتىنىن ەسكەرتتى.