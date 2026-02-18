ا ق ش- تا پيلوتسىز باسقارىلاتىن العاشقى قوعامدىق كولىك پايدا بولادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش- تىڭ دجوردجيا شتاتىنداعى اتلانتا اگلومەراتسياسىنىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە قوعامدىق كولىكتەردىڭ بولاشاعىنا اسەر ەتەتىن پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلماق.
قالادا كوپشىلىككە قولجەتىمدى اۆتوماتتاندىرىلعان كولىك جەلىسى تانىستىرىلدى. جاڭا جۇيە ارنايى بولىنگەن جولاقتارمەن جۇرەتىن اۆتونومدى ەلەكتر كولىكتەرىنە نەگىزدەلمەك.
جوبانى ازىرلەۋشىلەر بۇل باستاما قالاداعى كولىك كەپتەلىسىن ايتارلىقتاي ازايتىپ، جولاۋشىلاردى مەتروعا تەڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ۇسىناتىنىن، ال جولاقىسى اۆتوبۋس باعاسىمەن شامالاس بولاتىنىن مالىمدەدى. ەڭ باستىسى، بۇل جۇيەنى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ۇزاق جىلدارعا سوزىلاتىن قۇرىلىس پەن وراسان زور قارجى قاجەت بولمايدى.
وسى تەحنولوگيانى ۇسىنعان كاليفورنياداعى Glydways كومپانياسى پيلوتتىق ساقينا قۇرىلىسىنا كىرىسىپ تە كەتتى. العاشقى كەزەڭدە ۇزىندىعى 0,8 شاقىرىم بولاتىن ۋچاسكە كونگرەسس-ورتالىق پەن ارەنا ماڭىن قولدانىستاعى ATL SkyTrain جەلىسىمەن بايلانىستىرادى. بۇل - Glydways ازىرلەگەن Automated Transit Network جۇيەسىنىڭ الەمدىك تۇساۋكەسەرى بولماق. ال كوپشىلىككە ارنالعان تەگىن تەستىلىك قىزمەتتى 2026-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. جۇيە تولىقتاي قولجەتىمدى فورماتتا جاسالىپ، تاۋلىك بويى سۇرانىس بويىنشا جۇمىس ىستەيدى.
اۆتونومدى ەلەكتر كولىكتەرى قالاي جۇرەدى؟
اۆتونومدى كولىكتەر تەك ارنايى جولاقتارمەن قوزعالادى. بۇل دەگەنىمىز - ولار جول تالعامايتىن كولىكتەرمەن ءبىر جولدى بولىسپەيدى جانە قوقىس تاسيتىن ماشينالاردىڭ ارتىندا تۇرىپ قالمايدى دەگەن ءسوز. جۇيەنىڭ بارلىق جۇمىسىن جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ ۇيلەستىرەدى.
جولاۋشى ءموبيلدى قوسىمشا ارقىلى كولىك شاقىرادى. ارتىنشا وعان جەكە نەمەسە توپتىق ساپارعا ارنالعان جەكە ەلەكتروموبيل كەلەدى. ساپار ارالىق ايالدامالارسىز، بىردەن ا نۇكتەسىنەن ۆ نۇكتەسىنە دەيىن جۇزەگە اسىرىلادى.
Glydways ماماندارىنىڭ باعالاۋىنشا، بۇل جۇيە ەنى ۆەلوسيپەد جولىمەن شامالاس ءبىر عانا كولىك ءدالىزى ارقىلى ساعاتىنا 10 مىڭعا دەيىن جولاۋشىنى تاسىمالداۋعا قابىلەتتى.
اۆتونومدى كولىك تەحنولوگيالارى ا ق ش- پەن عانا شەكتەلىپ وتىرعان جوق. كومپانيا دۋباي مەن ابۋ-ءدابيدىڭ كولىك قۇرىلىمدارىمەن كەلىسىمدەرگە قول قويىپ ۇلگەرگەن. سونىمەن قاتار توكيو، فلوريدا، كاليفورنيا جانە نيۋ-يورك وكىلدەرىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلۋدە.
ايتا كەتەيىك، اتلانتا اۆتونومدى كولىك ءۇشىن كليماتتىق تۇرعىدان قولايلى ايماق سانالادى: مۇندا كۇن اشىق، قىس تا جىلى. الايدا كولىك قوزعالىسىنىڭ تىعىزدىعى وتە جوعارى. INRIX ستاتيستيكالىق اگەنتتىگىنىڭ سوڭعى زەرتتەۋىنە سايكەس، اتلانتا ا ق ش قالالارى اراسىندا كەپتەلىستە وتكىزىلەتىن ۋاقىت بويىنشا ءتورتىنشى ورىنعا شىققان. ال العاشقى ۇشتىككە لوس-اندجەلەس، نيۋ-يورك جانە سان-فرانتسيسكو كىرەدى.
ەۋروپا دا كىرىسىپ كەتتى
بۇعان دەيىن ەۋروپادا دا وسىعان ۇقساس جوبالار قولعا الىنا باستادى. شوتلانديانىڭ Stagecoach كولىك كومپانياسى تولىقتاي جۇرگىزۋشىسىز بەس اۆتوبۋس ىسكە قوسىلاتىنىن حابارلادى. ولار مامىر ايىنان باستاپ ۇزىندىعى 22 شاقىرىم بولاتىن ەدينبۋرگ پەن فايف وكرۋگىندەگى اۆتوبۋس ستانتسياسى اراسىنداعى باعىتتا قاتىنايدى.
بۇل اۆتوبۋستار شوتلانديانىڭ كولىك مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ىسكە اسقان CAVForth جوباسى اياسىندا ازىرلەندى. جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا بريتانيالىق Fusion Processing تەحنولوگيالىق كومپانياسىنىڭ، بريستول روبوتوتەحنيكا زەرتحاناسىنىڭ جانە ەدينبۋرگ نەيپەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارى اتسالىستى. اۆتوبۋستاردىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 80 شاقىرىمعا دەيىن جەتىپ، اپتاسىنا شامامەن 10 مىڭ جولاۋشى تاسىمالدايدى دەپ جوسپارلانۋدا.
بۇل - ۇزاق كوممەرتسيالىق باعىتتا جۇرەتىن تولىق ولشەمدى جۇرگىزۋشىسىز اۆتوبۋستىڭ العاشقى تاجىريبەسى. دەگەنمەن قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا جۇرگىزۋشى سالوندا قالادى: ول جۇيەنىڭ جۇمىسىن باقىلاپ، قاجەت بولعان جاعدايدا، باسقارۋدى ءوز قولىنا الا الادى. سەبەبى ۇلى بريتانيا زاڭناماسىنا سايكەس، اۆتونومدى كولىكتەرگە ءالى دە تولىق ەركىندىك بەرىلمەگەن.
بۇعان دەيىن جۇرگىزۋشىسىز اۆتوبۋستار قولدانىلعانىمەن، ولار نەگىزىنەن جابىق اۋماقتاردا - كورمە كەشەندەرى مەن ارنايى ايماقتاردا جۇرەتىن شاعىن شاتتلدار بولاتىن. ال بۇل جوبا اۆتونومدى كولىكتىڭ كۇندەلىكتى قوعامدىق تاسىمالدا كەڭىنەن قولدانىلۋىنا جاسالعان ماڭىزدى قادام سانالادى.
