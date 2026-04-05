ا ق ش- تا 32 جىل بۇرىن جوعالىپ كەتكەن قىز تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تا 1994 -جىلى جوعالىپ كەتكەن قىز 32 جىلدان كەيىن ءتىرى تابىلدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ول ەسىمىن اۋىستىرىپ، وتكەنمەن بايلانىس ورناتپادى، دەپ حابارلايدى BILD.
13 جاسار كريستينا ماري پ. 1994 -جىلى 15-مامىردا اريزونا شتاتىنداعى ستار القابىنداعى شاعىن ەلدى مەكەندە جوعالىپ كەتكەن. ونداعان جىلدارعا جالعاسقان ىزدەۋ جۇمىستارى ەش ناتيجە بەرمەگەن. تەرگەۋشىلەر بۇل ءىستى ادام ۇرلاۋ قىلمىسى دەپ توپشالادى.
قىز جوعالىپ كەتكەننەن كەيىن بۇكىل ەل بويىنشا ىزدەۋ جاريالانعان پلاكاتتار ءىلىندى. ىزدەۋ جۇمىستارىنا ەرىكتىلەر دە قوسىلدى، ءبىراق بالا تابىلمادى. 32 جىلعا جۋىق ۋاقىت وتكەن سوڭ تەرگەۋشىلەر ءىستى قايتا اشىپ، جوعالعان قىزعا ۇقسايتىن 44 جاستاعى ايەلدى تاپتى.
تەكسەرۋ بارىسىندا ونىڭ بۇرىن جوعالعان كريستينا ەكەنى راستالدى. ول وسى ۋاقىت ارالىعىندا باسقا ەسىممەن ءومىر ءسۇرىپ، وتباسىن قۇرىپ، بۇرىنعى ءومىرىن ارتتا قالدىرعانى بەلگىلى بولدى.
پوليتسيا باسشىسى دجەيمي گاررەتتىڭ ايتۋىنشا، قىز جاس ءوسپىرىم كەزىندە ۇيدەن ءوز بەتىمەن كەتكەن بولۋى مۇمكىن.
- ول بۇل وقيعانىڭ باياعىدا بولعانىن جانە وتكەن ءومىر ەكەنىن ايتتى، - دەدى گاررەت.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ايەلدىڭ جەكە ءومىرىن قۇرمەتتەۋ ءۇشىن قوسىمشا مالىمەتتەردى جاريالامايتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ دەرەكتەرى جوعالعان بالالاردىڭ ۇلتتىق بازاسىنان الىنىپ تاستالدى.