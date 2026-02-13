ق ز
    10:24, 13 - اقپان 2026 | GMT +5

    ا ق ش، ق ح ر جانە ءۇندىستان جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا باسەكەگە قابىلەتتى ەلدەردىڭ ۇزدىك ۇشتىگىنە ەندى

    استانا. KAZINFORM - نيۋ-دەليدىڭ ماسكەۋدەگى ەلشىسى ۆيناي كۋمار بۇل ەلدەردىڭ وڭتۇستىك كورەيا، جاپونيا جانە ۇلى بريتانيا سياقتى تانىمال تەحنولوگيالىق كوشباسشىلاردى باسىپ وزعانىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    Жасанды интеллект туралы заң күшіне енді
    Фото: Kazinform

    ماسكەۋدەگى ءۇندىستان ەلشىسى ۆيناي كۋمار ءوز ماقالاسىندا ا ق ش، قىتاي جانە ءۇندىستان جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى باسەكەگە قابىلەتتى ەلدەردىڭ ۇشتىگىنە كىرەتىنى تۋرالى جازدى.

    - بۇگىندە ءۇندىستان جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ، زەرتتەۋلەر مەن ازىرلەمەلەر دايىنداۋ، ونىمەن جۇمىس ىستەۋگە دايىن كادرلاردى دايارلاۋ جانە ستارتاپ-مادەنيەتتى دامىتۋ سالاسىندا كوش باستاپ تۇر. ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاھاندىق جي باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن باعالاۋ قۇرالى بويىنشا (Global ai Vibrancy Tool) ءۇندىستاندى ءۇشىنشى ورىنعا قويدى. ول ا ق ش پەن قىتايدان كەيىنگى ورىندا جانە وڭتۇستىك كورەيا، جاپونيا جانە ۇلىبريتانيا سياقتى تانىمال تەحنولوگيالىق كوشباسشىلاردى باسىپ وزدى. وتكەن جىلى «ماحا كۋمبح — 2025» كورمەسىندە ءۇندىستان 1,4 ميللياردتان استام ادامعا قىزمەت كورسەتەتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى سيفرلىق قوعامدىق ينفراقۇرىلىمعا ج ي- مەن جۇمىس ىستەيتىن شەشىمدەردى ۇزدىكسىز بىرىكتىرە وتىرىپ، ينكليۋزيۆتى وقيعالاردى باسقارۋدىڭ جاھاندىق ستاندارتىن جاسادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ديپلومات.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
