ا ق ش پەن يران بىتىمىنەن كەيىن ليۆاندا قازا تاپقاندار سانى 250 دەن استى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنە قول جەتكىزىلگەننەن بەرى ءيزرايلدىڭ سوققىلارىنان ليۆاندا 254 ادام قازا تاۋىپ، 1165 ادام جارالاندى، دەپ حابارلايدى Report.
بۇعان دەيىن 112 ادامنىڭ قازا تاۋىپ، 837 ادامنىڭ جارالانعانى تۋرالى اقپارات بولعان.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى راكان ناسرەددين ءيزرايلدىڭ ەل اۋماعى بويىنشا «100 دەن استام اۋە سوققىسىن» جاساعاننان كەيىن ليۆان «قاۋىپتى شيەلەنىسكە» تاپ بولعانىن مالىمدەدى.
- جەدەل جاردەم كولىكتەرى زارداپ شەككەندەردى اۋرۋحانالارعا جەتكىزۋدى جالعاستىرۋدا. ءبىز حالىقارالىق ۇيىمداردى ليۆاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سەكتورىنا كومەك كورسەتۋگە شاقىرامىز، - دەدى ناسرەددين Al Jazeera عا بەرگەن سۇحباتىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026 -جىلعى 8 - ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى يران، ا ق ش جانە ولاردىڭ وداقتاستارى ەكى اپتاعا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەن. يران ءوز تاراپىنان وسى كەزەڭدە ورمۋز بۇعازى ارقىلى قاۋىپسىز ءوتۋدى قامتاماسىز ەتەتىنىن، بۇل يران قارۋلى كۇشتەرىمەن ۇيلەستىرىلىپ، تەحنيكالىق شەكتەۋلەر ەسكەرىلەتىنىن مالىمدەدى.
ال يزرايل قولدانىستاعى ءبىتىم شەشىمى ليۆانعا قاتىستى ەمەس ەكەنىن العا تارتىپ، بۇل ەلگە سوققىلار جاساعان. كەيىنىرەك يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى موحامماد-باگەر گاليباف ليۆاندا اتىستى توقتاتۋ جوسپاردىڭ العاشقى شارتى بولعانىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، تاياۋ شىعىستاعى سوعىس اياسىندا ناۋرىز ايىنىڭ باسىنان بەرى ليۆاننان سيريا اراب رەسپۋبليكاسىنا 200 مىڭنان استام ادام وتكەن.