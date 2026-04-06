ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىس: تاراپتار 45 كۇندىك بىتىمگە كەلۋى مۇمكىن
ا ق ش، يران جانە وڭىرلىك دەلدالدار قاقتىعىستى رەتتەۋدىڭ العاشقى كەزەڭى رەتىندە 45 كۇندىك اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن ەنگىزۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتىر، دەپ جازادى .
Axios باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، تاراپتار ەكى كەزەڭنەن تۇراتىن جوسپاردى قاراستىرىپ جاتىر. ءبىرىنشى كەزەڭدە 45 كۇنگە ۋاقىتشا ءبىتىم جاريالاۋ ۇسىنىلادى. وسى مەرزىم ىشىندە تاراپتار تۇپكىلىكتى بەيبىت كەلىسىمنىڭ شارتتارىن كەلىسۋگە ءتيىس. قاجەت بولعان جاعدايدا بۇل مەرزىمدى ۇزارتۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلعان.
ال ەكىنشى كەزەڭدە قاقتىعىستى تولىق اياقتاۋعا باعىتتالعان كەشەندى كەلىسىمگە قول قويۋ كوزدەلەدى.
دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى كۇندەرى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگى يرانعا بىرنەشە ۇسىنىس جولداعان. الايدا يران تاراپى ازىرگە ولاردىڭ ەشقايسىن قابىلداماعان.
ساراپشىلار الداعى 48 ساعات ىشىندە كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ ىقتيمالدىعىن تومەن دەپ باعالاپ وتىر.
ەسكە سالايىق، 4 - ساۋىردە دونالد ترامپ يرانعا كەلىسىم جاساۋ ءۇشىن 48 ساعات ۋاقىت بەرىلگەنىن، ايتپەسە «قاتاڭ سوققى جاسالاتىنىن» مالىمدەگەن ەدى. ءوز كەزەگىندە تەگەران بۇل ۋلتيماتۋمدى قابىلداماي، ا ق ش باسشىسىنا قاتاڭ جاۋاپ قاتاتىنىن جەتكىزدى.
