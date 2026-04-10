ا ق ش كەلەسى اپتادا يزرايل مەن ليۆان كەزدەسۋىن وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى كەلەسى اپتادا اتىستى توقتاتۋدى تالقىلاۋ ءۇشىن يزرايل مەن ليۆان وكىلدەرى اراسىندا كەزدەسۋ وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
اگەنتتىك بۇدان ارتىق مالىمەت بەرمەدى.
بۇعان دەيىن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ ليۆانمەن «حەزبوللا» ۇيىمىن قارۋسىزداندىرۋ جانە جانجالدى «تەزىرەك» شەشۋ تۋرالى تىكەلەي كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋگە بۇيرىق بەرگەنىن مالىمدەگەن. Axios ءتىلشىسى باراك راۆيد بۇل كەلىسسوزدەر كەلەسى اپتادا ۆاشينگتوندا ءوتۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش سارسەنبى كۇنى ءيزرايلدىڭ سول كۇنى ليۆان اۋماعىنا جاساعان جاپپاي سوققىلارىن قاتاڭ ايىپتادى.
جالپى يزرايل تەك ليۆاندى بومبالاپ جاتقان جوق. سونداي-اق گازا سەكتورىنا دا شابۋىلىن جالعاستىرىپ جاتىر. سوڭعى 40 كۇننىڭ ىشىندە شابۋىلدار 36 رەت تىركەلگەن.