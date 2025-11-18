ا ق ش فۋتبول جانكۇيەرلەرى ءۇشىن ۆيزا الۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتتى
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى فۋتبول جانكۇيەرلەرىنە ا ق ش ۆيزاسىن الۋعا وتىنىشتەردى وڭدەۋدى جەدەلدەتۋگە كومەكتەسەتىن FIFA Pass باعدارلاماسىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى NBC News.
FIFA Pass باعدارلاماسى FIFA ارقىلى الەم چەمپيوناتىنا بيلەتتەر ساتىپ العاندار ءۇشىن اڭگىمەلەسۋدەن ءوتۋدى جەدەلدەتىپ، ا ق ش تۋريستىك ۆيزاسىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ەگەر الەم چەمپيوناتىنا بيلەتىڭىز بولسا، ۆيزانى باسىمدىقپەن رەسىمدەي الاسىز، - دەپ حابارلادى FIFA پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو دۇيسەنبى كۇنى جاڭا جۇيەنى ءتۇسىندىرۋ ءۇشىن سوپاق كابينەتتە ترامپپەن كەزدەسكەن كەزدە.
مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو اكىمشىلىك ۆيزا بەرۋگە كومەكتەسۋ ءۇشىن بۇكىل الەم بويىنشا 400 دەن استام قوسىمشا كونسۋلدىق قىزمەتكەرىن جىبەرگەنىن جانە الەم ەلدەرىنىڭ شامامەن 80 پايىزىنىڭ ازاماتى 60 كۇن ىشىندە ۆيزا الۋ ءۇشىن جازىلا الاتىنىن مالىمدەدى.
كەلەسى جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى كەزىندە كانادا، مەكسيكا جانە ا ق ش- تا 104 ماتچ وتەدى. ترامپ فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋدى ءوزىنىڭ باستى باسىمدىعى ەتىپ بەلگىلەدى.
وسىعان دەيىن 2026-جىلى وتەتىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنا 1 ميلليوننان استام بيلەت ساتىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.