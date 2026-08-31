ا ق ش بىرنەشە اپتادان بەرى العاش رەت يرانعا شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى كەشكە يران يوردانياداعى امەريكالىق بازالارعا زىمىران شابۋىلىن جاسادى.
بۇل تۋرالى يران ب ا ق-تارى يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارىنىڭ كورپۋسىنا (ي ر س ك) سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
يرسك بۇل شابۋىل امەريكانىڭ لاراك ارالىنا بەرگەن سوققىلارىنا جاۋاپ ەكەنىن مالىمدەدى. ا ق ش وكىلى جەكسەنبى كۇنى ا ق ش اسكەري كۇشتەرى يراننىڭ لاراك ارالىنداعى ۇشىرۋ قوندىرعىلارىنا سوققى بەرگەنىن راستادى. بۇل شىلدە ايىنىڭ سوڭىنان بەرگى امەريكالىقتاردىڭ يرانعا جاساعان العاشقى شابۋىلى.
دۇيسەنبى كۇنى كەشكە يران با ق-تارى يرسك مالىمدەمەسىن جاريالادى، وندا لاراك ارالىنا جاسالعان شابۋىلعا جاۋاپ رەتىندە تەگەران يوردانياداعى امەريكالىق «كورول حۋسسەين» جانە «ءال- ازراك» بازالارىنا زىمىران شابۋىلىن جاساعانى ايتىلعان.
AFP اگەنتتىگىنىڭ اۋدارماسىنا سايكەس، يرسك «تەحنيكالىق ينفراقۇرىلىم مەن جاۋدىڭ جويعىش پوزيتسيالارىن» نىساناعا الىپ، «اۋىر زالال كەلتىرگەنىن» مالىمدەدى.
يوردانيا ءوز اۋە كەڭىستىگىندەگى زىمىرانداردى قاعىپ تۇسىرگەنىن راستادى.
- اۋە قورعانىسى جۇيەلەرى بۇگىن، دۇيسەنبى كۇنى تاڭ اتقاندا كورولدىكتىڭ اۋە كەڭىستىگىنە كىرگەن سەگىز زىمىراندى قاعىپ ءتۇسىردى، - دەپ حابارلادى مەملەكەتتىك پەترا اقپارات اگەنتتىگى يوردانيا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ مالىمدەمەسىنە سىلتەمە جاساپ.
بىرنەشە ساعات بۇرىن ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ وكىلى تيم حوكينس ا ق ش-تىڭ يرانعا جاساعان شابۋىلىن تۇسىندىرە وتىرىپ، ا ق ش اسكەري كۇشتەرى «يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارىنىڭ كورپۋسى ورمۋز بۇعازىنا اسكەري-تەڭىز مينالارى بار زىمىراندار لاقتىرۋعا دايىندالىپ جاتقانىن» بايقاعانىن ايتتى.
ي ر س ك ءوز تاراپىنان شابۋىلدان بىرنەشە ادام قازا تاۋىپ، جارالانعانىن جانە «جاۋاپ شارالارى مەن جازالاۋعا» ۋادە بەرەتىنىن مالىمدەدى.
بۇل شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا پرەزيدەنت دونالد ترامپ تەگەرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيالاردى توقتاتقاننان بەرى ا ق ش-تىڭ يرانعا جاساعان العاشقى شابۋىلى. ۆاشينگتون وسى ايدىڭ باسىندا بۇعازدىڭ نەگىزگى كەمە جولىن ميناسىزداندىرۋدى اياقتاعانىن مالىمدەدى.
لاراك ارالى جاعالاۋدان الىس ەمەس، باندار-ابباستىڭ نەگىزگى پورتىنا جاقىن ورنالاسقان جانە جاھاندىق كەمە قاتىناسى ءۇشىن ماڭىزدى كەمە جولى سانالاتىن ورمۋز بۇعازىندا ورنالاسقان.
يران قازىرگى ۋاقىتتا تانكەرلەردى تەكسەرۋ ءۇشىن بۇل ارالدان اينالىپ وتۋگە ماجبۇرلەپ جاتىر، كەيبىر اقپاراتتارعا سايكەس، كەمەلەردەن ءوتۋ ءۇشىن 2 ميلليون دوللار اقى الىپ جاتىر.
ي ر س ك وكىلى حوسسەين موحەببي شابۋىلدى «ترامپ رەجيمىنىڭ ستراتەگيالىق جانە ورەسكەل قاتەلىگى» دەپ اتاپ، «بۇل قاتەلىگى ءۇشىن ەكونوميكالىق جانە اسكەري تۇرعىدان جاۋاپ بەرەتىنىن» مالىمدەدى.
ي ر س ك- پەن بايلانىسى بار Tasnim اقپارات اگەنتتىگى بۇعان دەيىن شابۋىل دروندار ارقىلى جاسالعانىن حابارلاعان بولاتىن.
حابارلامادا ەكى ادام قازا تاۋىپ، ەكى ادام جارالانعانى ايتىلعان.
وتكەن اپتادا ترامپ يران ورمۋز بۇعازىنا جولدى جابۋ ءۇشىن ورنالاستىرعان بارلىق مينا جارىلعانىن نەمەسە جويىلعانىن ايتتى. ول يرانعا جاڭا مينالار ورنالاستىرعان كەز كەلگەن كەمە نەمەسە قايىق جويىلاتىنىن ەسكەرتتى.
يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى كازەم گاريبابادي ترامپتىڭ مالىمدەمەسىن «پروپاگاندالىق» الداۋ دەپ اتادى.
شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش اسكەري كۇشتەرى يرانداعى ي ر س ك-ءتىڭ ونداعان نىسانىنا، سونىڭ ىشىندە اسكەري باسقارۋ ورتالىقتارىنا، زىمىران جانە درون الاڭدارىنا، جاعالاۋداعى قورعانىس نىساندارىنا جانە تەڭىز ينفراقۇرىلىمىنا سوققى بەردى.